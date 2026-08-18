Resumen: El Director de la Policía Nacional, Mayor General Jesús Alejandro Barrera Peña, lideró el rechazo institucional frente a este ataque directo contra la Fuerza Pública

«Rechazamos este acto criminal»: Director de la Policía condena el secuestro de tres uniformados de la Dijín

Minuto30.com .- El Mayor General Jesús Alejandro Barrera Peña envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas y ordenó un despliegue total tras el secuestro de un mayor y dos patrulleros en la vía Ocaña-Cúcuta.

La cúpula de la Policía Nacional se pronunció con vehemencia tras la grave alteración del orden público registrada en el departamento de Norte de Santander, donde un comando armado secuestró a tres funcionarios activos adscritos al Grupo Antiterrorista (Grate) de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín).

El Director de la Policía Nacional, Mayor General Jesús Alejandro Barrera Peña, lideró el rechazo institucional frente a este ataque directo contra la Fuerza Pública, enviando un mensaje de respaldo a los allegados de los uniformados que hoy se encuentran privados de la libertad.

«El señor Director de la Policía Nacional rechaza el secuestro de nuestros compañeros y entrega un mensaje de solidaridad a las familias de los policías víctimas de este reprochable acto criminal», señaló la comunicación oficial, dejando en claro que la institución no cedera ante las presiones de los grupos armados y de activar todas las capacidades operativas para lograr su pronto rescate.

Las víctimas de la acción terrorista

El llamado a la liberación inmediata por parte de la Dirección General cobija a los tres especialistas en investigación que cayeron en manos de los criminales:

Mayor Fredy Alexis Russi González

Patrullera Erika Tatiana Monroy

Patrullero Edison Yesid Medina Traslaviña

Así fue la emboscada en la vía a Ocaña

Mientras la Dirección Nacional articula los esfuerzos de búsqueda, los informes de inteligencia detallan cómo ocurrió la retención. Los hechos se presentaron en la vía que comunica a Ocaña con Cúcuta, a la altura de la vereda Las Indias (corregimiento La Curva).

Los tres policías se movilizaban vestidos de civil en un vehículo particular, un Chevrolet Spark de color rojo. En medio de su trayecto, fueron obligados a detener su marcha por cuenta de una maniobra de interceptación perpetrada por dos camionetas. De estos vehículos descendieron varios hombres fuertemente armados con fusiles, quienes redujeron a los agentes y se los llevaron con rumbo desconocido.

Saqueo y búsqueda de información

El nivel de planeación del ataque quedó evidenciado en la escena del crimen. Minutos después de la emboscada, las patrullas de apoyo encontraron el Chevrolet Spark rojo abandonado a un costado de la carretera.

El vehículo estaba completamente saqueado y con algunas ventanas rotas. Según los investigadores, el estado del interior del automotor arrojó claros indicios de que los secuestradores estaban buscando material específico, documentos o armamento antes de huir con los oficiales.

Toda la región del Catatumbo y las vías de Norte de Santander se encuentran bajo un estricto plan candado por parte de las autoridades militares y policiales, en cumplimiento de las directrices de la Dirección General para devolver a los uniformados a sus hogares.