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    Luto en la Policía Nacional: asesinan a un intendente y a un joven auxiliar en cobarde ataque en Norte de Santander

    El hostigamiento armado se registró durante la mañana de este viernes, justo cuando los policías se encontraban en labores de patrullaje

    Publicado por: SoloDuque

    Luto en la Policía Nacional: asesinan a un intendente y a un joven auxiliar en cobarde ataque en Norte de Santander

    Resumen: Tras rechazar el vil asesinato, el alto mando policial anunció el despliegue inmediato de todas las capacidades institucionales, operativas e investigativas en la región para identificar a los atacantes, capturarlos y llevarlos ante la justicia.

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    Minuto30.com .- La Policía Nacional confirmó el asesinato de dos de sus uniformados tras sufrir un ataque con arma de fuego mientras se desplazaban en una patrulla por el municipio de Ábrego, en el departamento de Norte de Santander.

    De acuerdo con el pronunciamiento oficial de la institución, el ataque cobró la vida del intendente César Augusto Rodríguez Nieves, un veterano con 20 años de servicio protegiendo a la ciudadanía, y del auxiliar de policía Bryan Stiven Lizarazo Torres, un joven de apenas 19 años que iniciaba su trayectoria en la institución.

    Hace solo unas semanas, en este mismo municipio fue atacado el ejército; en esa ocasión fue con drones cargados con explosivos y ráfagas de fusil.

    policias muertos norte de santander

    Los policías iban a realizar actividades con la comunidad

    El hostigamiento armado se registró durante la mañana de este viernes, justo cuando los policías se encontraban en labores de patrullaje, dirigiéndose a realizar una actividad de prevención y acercamiento con la comunidad de la zona.

    Tras rechazar el vil asesinato, el alto mando policial anunció el despliegue inmediato de todas las capacidades institucionales, operativas e investigativas en la región para identificar a los atacantes, capturarlos y llevarlos ante la justicia.

    El crimen ha generado un profundo rechazo a nivel nacional, enlutando a las familias de los uniformados y a toda la institución, que hoy despide a dos de sus hombres caídos en el cumplimiento de su deber.

    policia abrego

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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