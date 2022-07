Hace más de dos años, el ex futbolista colombiano Jhon Viáfara fue extraditado a Estados Unidos, donde se encuentra pagando una condena de 12 años de prisión, luego de ser acusado de coordinar la ruta del envío de droga a Centroamérica y Estados Unidos.

El ex mediocampista, de 46 años, el cual es recordado por el gol a Boca Juniors de Argentina en la final de la Copa Libertadores en 2004, y quien fue nombrado por la Conmebol como mejor jugador de América en ese mismo año, habló con el Diario La Patria desde una cárcel de Estados Unidos donde se encuentra.

“Muy triste, porque no fue justo lo que hicieron conmigo. Me hicieron un montaje y mostraron una imagen que no es la mía. Buscaron una foto que tampoco era la pertinente. Me mostraron como un delincuente y mostraron riquezas que no tenía. Dijeron que la plata estaba en paraísos fiscales y eso nunca se pudo probar; me relacionaron con gente que nunca conocí. Por fortuna mucha gente sabe quién soy yo. Nunca sentí apoyo y me utilizaron como un trofeo para mostrarme como resultado de la lucha contra el narcotráfico”, manifestó Viáfara.

El colombiano aseguró que su único pecado fue asistir a una reunión en la que se encontraban personas vinculadas con el narcotráfico. “No me arrepiento de nada, porque no infringí la ley, yo no envié ni un kilo de coca a este país. Yo asistí a una reunión, no hice nada, pero fui castigado. Vine acá por algo que no sabía”.

Al finalizar, Jhon Viáfara terminó insistiendo en su inocencia: «Si yo hubiera sabido que estar en una reunión me iba a traer problemas, claro que no lo hago. Dice la Biblia que ‘donde no hay ley, no hay castigo’. Yo no violé la ley. Son cosas como esas que pasan y yo quiero que el mundo lo sepa».