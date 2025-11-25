A pocos días de la Gran Final de la Copa Libertadores, la capital peruana se convirtió en escenario de violentos enfrentamientos entre facciones de las hinchadas de Flamengo y Palmeiras, los dos equipos brasileños que disputarán el título.

Con un saldo aún por determinar de heridos y detenidos, las calles de Lima fueron el campo de batalla donde los seguidores de ambos clubes se enfrentaron con extrema violencia.

La noticia, que ha encendido las alarmas de seguridad en la ciudad, reporta que los hinchas se tomaron varios sectores de Lima protagonizando una brutal pelea que incluyó el uso de sillas, piedras y combos.

Las imágenes de los disturbios, que rápidamente se han viralizado, muestran a grupos numerosos de aficionados brasileños enfrascados en una riña campal que opaca la fiesta del fútbol continental.

¡A botellazos, puños y patadas! Hinchas de Flamengo y Palmeiras se tomaron Lima previo a la final de la Copa Libertadores

La preocupación crece entre las autoridades peruanas a medida que se acerca la fecha del encuentro, programado para este sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima.

La final, que define al campeón de la Conmebol Libertadores, se ha visto empañada por la violencia desatada en las horas previas al esperado duelo.

Las autoridades de seguridad ya han anunciado que reforzarán los operativos en las zonas de concentración de los aficionados y las rutas hacia el estadio.

La Policía peruana busca evitar que estos hechos de violencia se repitan y garantizar la tranquilidad de los habitantes y la seguridad del evento deportivo.

La final entre Flamengo y Palmeiras de este sábado 29 de noviembre será desde las 4 de la tarde.

