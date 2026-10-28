Resumen: Unas 800 personas marcharon en Frontino el 27 de octubre para exigir justicia por Jhady Sofía, de 10 años. El gobernador Andrés Julián Rendón acompañó la jornada y reiteró la recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar al responsable. La familia pide celeridad en la investigación y en los exámenes forenses complementarios.

Globos blancos y un reclamo que no cesa: Frontino salió a las calles por el asesinato de Jhady Sofía

El nombre de Jhady Sofía volvió a reunir a la comunidad de Frontino, esta vez en las calles. Con globos blancos y mensajes de rechazo a la violencia contra las niñas, unas 800 personas participaron el martes 27 de octubre en una movilización para exigir justicia por la muerte de la menor de 10 años.

La marcha se realizó en este municipio del Occidente antioqueño, donde la niña fue hallada sin vida el pasado 23 de septiembre. La jornada estuvo acompañada por el gobernador Andrés Julián Rendón y la alcaldesa de Frontino, que se sumaron al llamado de la familia para que el crimen sea esclarecido.

Frontino marchó por Jhady Sofía y contra la impunidad

Los participantes recorrieron las calles con carteles y globos blancos. En las imágenes de la movilización se observan estudiantes y habitantes del municipio llevando mensajes de memoria y justicia, además de fotografías de la niña. El reclamo que acompañó la jornada fue que su muerte no quede en la impunidad.

Jhady Sofía cursaba sexto grado en la Institución Educativa Pedro Antonio Elejalde, sede Las Mercedes. Su caso ha movilizado a la comunidad educativa y a los habitantes de Frontino, que acompañaron a sus allegados durante el recorrido y expresaron su rechazo a la violencia contra las menores de edad.

Además de la movilización, la jornada incluyó una ceremonia religiosa en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Allí estuvo el gobernador, quien reiteró la invitación a entregar información que ayude a identificar al responsable y pidió a las autoridades judiciales avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

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¿Qué se conoce de la investigación?

La niña fue encontrada sin vida en una finca de la vereda Las Cabras, en zona rural de Frontino. Según el relato de la familia, había permanecido sola en la vivienda durante cerca de 50 minutos. Ese contexto forma parte de la reconstrucción de lo ocurrido y no permite, por sí mismo, establecer quién fue el responsable.

En un primer momento se habló de una posible muerte autoinfligida. Sin embargo, la información conocida posteriormente sobre los análisis forenses llevó a investigar el caso como un homicidio. El gobernador se ha referido públicamente al crimen como un feminicidio y ha pedido una respuesta de las autoridades.

De acuerdo con la información divulgada sobre el caso, también se investiga una posible alteración de la escena. Las circunstancias de la muerte y la responsabilidad penal deberán ser establecidas por los organismos judiciales. La familia ha pedido celeridad en la investigación y en los exámenes forenses complementarios que espera conocer.

La Alcaldía de Frontino también rechazó el crimen y pidió que los hechos se esclarezcan. El llamado de los allegados y de quienes participaron en la marcha se concentra en obtener respuestas y en que la investigación permita llevar al responsable ante la justicia.

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La recompensa sigue vigente

La Gobernación de Antioquia mantiene una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar, capturar y llevar ante la justicia al responsable. La oferta ya había sido anunciada antes de la marcha y fue reiterada durante la visita del mandatario al municipio.

Rendón también participó en la entrega de volantes para incentivar la colaboración ciudadana. La Secretaría de las Mujeres de Antioquia, por su parte, informó que acompaña a la familia con orientación jurídica y atención psicológica, dentro de la ruta de acceso a la justicia por este caso.

La movilización por Jhady Sofía dejó un nuevo llamado de la comunidad a aportar información a las autoridades y a mantener la atención sobre la investigación. Para su familia, la prioridad sigue siendo que se esclarezca lo ocurrido y que la muerte de la niña no quede sin respuesta judicial.