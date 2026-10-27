Resumen: La NFL, Apple Music y Roc Nation anunciaron que Jay-Z encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl LXI, el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de California. Roc Nation, su compañía, produce el espectáculo desde 2019. La transmisión será por ESPN, ABC, Disney+ y NFL+, con versiones en español por ESPN Deportes y Univision.

Jay-Z será la gran figura del show de medio tiempo del Super Bowl LXI: «Ha sido un viaje»

Es oficial: Jay-Z será el protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl LXI. La NFL, Apple Music y Roc Nation anunciaron la noche del lunes que el rapero estadounidense encabezará el espectáculo del domingo 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium, en Inglewood, California.

Hasta ahora, Jay-Z había estado detrás del escenario. Su compañía, Roc Nation, produce el espectáculo desde 2019 y él participa en la elección del artista que se presenta cada año. Esta vez, el hombre que ayudó a escoger a otros dará un paso al frente y subirá él mismo a la tarima más vista del deporte.

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Un anuncio que ya se rumoraba

La noticia se conoce semanas después de que medios internacionales adelantaran que el rapero sería el artista principal del show de 2027. Con el comunicado oficial, la información queda confirmada.

Qué dijeron los protagonistas

«De Reasonable Doubt a estar en el escenario del medio tiempo del Super Bowl, este ha sido un viaje», afirmó Jay-Z en el comunicado. «Treinta años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo. Esta carrera sigue siendo un sueño hecho realidad».

Por su parte, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, contó que cuando la liga llegó a un acuerdo con Roc Nation para producir el show, tenía una sola petición: que Jay-Z subiera algún día al escenario él mismo, cuando sintiera que era el momento. «No podría estar más emocionado de que los aficionados de todo el mundo vivan el arte, la creatividad y el impacto cultural que traerá al escenario del Super Bowl», dijo.

Un año de celebración

El anuncio llega en un año especial para el artista. Según el comunicado, 2026 se convirtió en el año de «Jay-Z 30», una celebración de los 30 años de su álbum debut, «Reasonable Doubt». La iniciativa incluyó experiencias inmersivas y productos exclusivos de edición limitada, además de tres conciertos con entradas agotadas en el Yankee Stadium de Nueva York y presentaciones también agotadas en Londres, París y Los Ángeles.

Una carrera de récords

Jay-Z fue el primer artista de hip hop en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores. Es cuatro veces ganador de un premio Emmy y ha recibido 25 premios Grammy. También fue incluido en 2021 en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Además de la música, tiene negocios en distintos sectores y una trayectoria reconocida en el cine y en la filantropía.

Cómo verlo

El espectáculo, llamado Apple Music Super Bowl LXI Halftime Show, se transmitirá por ESPN, ABC y Disney+, y en dispositivos móviles a través de NFL+. La transmisión en español estará disponible en ESPN Deportes y Disney+, y habrá una presentación separada en español por Univision.

La producción ejecutiva estará a cargo de Roc Nation y la dirección será de Hamish Hamilton. Roc Nation también actuará como asesor estratégico de entretenimiento de la presentación en vivo.

¿Habrá invitados?

La NFL no precisó si Jay-Z será el único artista en el escenario. Tras el anuncio, la liga dijo que comenzará la expectativa sobre quiénes podrían ser sus invitados en el partido y señaló que su esposa, Beyoncé, encabezaría la lista de nombres que suenan. Por ahora no hay confirmación de ningún invitado.

El antecedente reciente

El último gran show de medio tiempo en español, protagonizado por Bad Bunny, generó reacciones en todos los sentidos y obtuvo siete premios Emmy. Ahora el escenario cambia de idioma y de género: el hip hop de la Costa Este llegará a la costa oeste, con un artista que conoce el espectáculo desde adentro como pocos.

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La cita es el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium, casa de los Rams y los Chargers de Los Ángeles, en el Super Bowl LXI.