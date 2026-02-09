Bad Bunny en una captura de video durante el show del intermedio en el Super Bowl 2026

Resumen: El show rompió todos los esquemas cuando Lady Gaga apareció en el escenario no para cantar pop convencional, sino para sumergirse en la cultura hispana

Bad Bunny, una boda real, artistas latinos y un intermedio «en español»: El show del Super Bowl que no le gustó a Trump

Minuto30.com .- El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX en el Levi’s Stadium no solo será recordado por el despliegue de estrellas latinas, sino por un hecho sin precedentes: una boda real frente a millones de espectadores. Lo que muchos consideraron una coreografía simbólica resultó ser la unión legal de una pareja que llevó el mensaje de “el amor es más poderoso que el odio” a su máxima expresión.

Sin embargo, no todos celebraron. Mientras el mundo vibraba con el ritmo de Puerto Rico, el expresidente Donald Trump lanzó una dura ofensiva contra el “Conejo Malo”, calificando la presentación como una de las “peores de la historia”.

Una invitación que terminó en el Halftime Show

La historia detrás del matrimonio es digna de una película. Hace dos meses, una pareja (cuya identidad se mantiene bajo reserva por ahora) decidió invitar a Bad Bunny a su boda. En un gesto de retribución y para reforzar el concepto de su show, Benito Martínez Ocasio decidió que el mejor lugar para esa unión no era un salón de eventos, sino el escenario más grande del mundo.

HEARTWARMING STORY The couple that was in Bad Bunny’s Super Bowl halftime show performance got MARRIED for real during the show. The couple invited Bad Bunny to their wedding a couple months ago, so he decided to have them get married at his performance. Beautiful ❤️ pic.twitter.com/zY4Kyb6zyR — MLFootball (@MLFootball) February 9, 2026

La ceremonia ocurrió justo después del segmento de “la casita” y antes de la explosiva aparición de Lady Gaga. Fue un momento de pura cultura latina, alegría y sentimiento que cerró con la frase: “La única cosa más poderosa que el odio es el amor”.

El “Dream Team” Latino y la furia de Trump

Bad Bunny no llegó solo al Levi’s Stadium; llegó respaldado por una constelación de estrellas y un mensaje directo que ha encendido el debate político en Estados Unidos y Latinoamérica.

Bajo el lema “Together we are America” (Juntos somos América), impreso en el balón oficial, el puertorriqueño transformó el estadio en una fiesta latina que incluyó desde salsa hasta denuncias sociales contra el sistema migratorio.

Salsa, reguetón y una Lady Gaga “latinizada”

El show rompió todos los esquemas cuando Lady Gaga apareció en el escenario no para cantar pop convencional, sino para sumergirse en la cultura hispana. Gaga sorprendió al mundo cantando y bailando salsa con el tema ‘Die With a Smile’, demostrando una versatilidad que dejó a todos boquiabiertos.

El “Dream Team” latino se completó con:

Karol G y Ricky Martin: Pusieron la cuota de energía y vigencia global.

Daddy Yankee: La nostalgia y el poder del género urbano estallaron con ‘La Gasolina’.

Pedro Pascal y Jessica Alba: Representaron el orgullo latino en la pantalla grande.

El mensaje social: Liam y el drama de ICE

En uno de los momentos más emotivos, se hizo referencia a Liam, el pequeño niño ecuatoriano que fue noticia mundial tras ser detenido por ICE. Bad Bunny utilizó su plataforma para visibilizar el drama migratorio, convirtiendo los 13 minutos de fama en un grito de justicia.

Pero la respuesta desde la política no tardó en llegar. Donald Trump, a través de su red Truth Social, arremetió contra el artista:

“Nadie entiende una palabra de lo que cantó. Fue una elección horrible y uno de los peores shows de la historia”, afirmó el mandatario este domingo 8 de febrero.

Trump criticó no solo la música, sino el estilo de baile del puertorriqueño, calificando el espectáculo de “mal gusto”. Estas declaraciones han encendido la mecha entre sus seguidores y la comunidad latina, que vio en el show un hito histórico de inclusión.

Lo único más poderoso que el odio, es el amor. The Only Thing More Powerful Than Hate is Love. @sanbenito #AppleMusicHalftime pic.twitter.com/0VDQlSjet9 — NFL (@NFL) February 9, 2026

Un show con tinte político

Más allá de la música, el Super Bowl LX estuvo cargado de mensajes. Desde la escenografía hasta los invitados, Bad Bunny utilizó los 13 minutos de fama mundial para posicionar la identidad latina en un año de tensiones políticas.

Venganza en el Levi’s Stadium!

Tuvieron que pasar 11 años para que el “Grito de Guerra” de Seattle volviera a sonar con fuerza tras un Super Bowl. En una noche marcada por la defensa y la redención, los Seattle Seahawks se coronaron campeones del Super Bowl LX tras vencer 29-13 a los New England Patriots, cerrando una herida que sangraba desde 2015.

El Levi’s Stadium fue testigo de un dominio absoluto de los “Seahawks”, quienes no permitieron que los fantasmas del pasado se asomaran en esta ocasión.

El fantasma de 2015 finalmente fue exorcizado

Para los aficionados al fútbol americano, es imposible olvidar lo ocurrido en Glendale, Arizona (2015). En aquel Super Bowl XLIX, Seattle estaba a una sola yarda del bicampeonato cuando Russell Wilson lanzó una intercepción a manos de Malcolm Butler, dándole la victoria 28-24 a los de Massachusetts.

Hoy, la historia fue distinta. Seattle no solo controló el marcador, sino que anuló cualquier intento de remontada de unos Patriots que lucieron erráticos frente a la nueva “Legion of Boom”.