Bad Bunny en una captura de video durante el show del intermedio en el Super Bowl 2026

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Bad Bunny obtuvo siete premios Emmy por su espectáculo del Super Bowl LX, incluido su primer galardón en estos premios. La producción fue reconocida por su dirección musical, coreografía, sonido e iluminación, mientras Jay-Z recibió su tercer Emmy como productor ejecutivo. El show también destacó por su uso predominante del español y sus referencias a la cultura puertorriqueña.

¡Bad Bunny arrasa en los Emmy! Su histórico show del Super Bowl se lleva 7 premios

Bad Bunny obtuvo siete premios Emmy por el espectáculo que encabezó durante el medio tiempo del Super Bowl LX. La producción, titulada ‘The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny’, fue reconocida en distintas categorías relacionadas con su realización artística y técnica.

Entre los galardones se encuentra el de mejor especial de variedades en vivo, reconocimiento que representó el primer Emmy para el artista puertorriqueño, cuyo nombre real es Benito Martínez Ocasio.

La ceremonia de los premios correspondientes a las categorías de artes creativas y técnicas se realizó el sábado 5 de septiembre.

Las categorías en las que ganó

La producción recibió siete estatuillas en total: mejor especial de variedades en vivo, dirección musical, coreografía, mezcla de sonido, diseño de iluminación, dirección técnica/cámara y dirección.

Con estos resultados, el espectáculo obtuvo siete de sus nueve nominaciones y superó el registro del medio tiempo del Super Bowl de 2022, protagonizado por Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar y 50 Cent, que consiguió tres premios Emmy.

Jay-Z también recibió un reconocimiento

Jay-Z, quien participó como productor ejecutivo del espectáculo, obtuvo su tercer Emmy por su trabajo en la producción.

De esta manera, el reconocimiento no se limitó al intérprete principal, sino que también distinguió diferentes áreas involucradas en la construcción y transmisión del espectáculo.

Así fue el medio tiempo de Bad Bunny

La presentación tuvo lugar el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, durante el Super Bowl LX.

Además de Bad Bunny, el espectáculo contó con participaciones especiales de Lady Gaga, Ricky Martin y Los Pleneros de la Cresta.

Gracias a su show en el Super Bowl, Bad Bunny es oficialmente un ganador del Emmy.#Emmys pic.twitter.com/usckz0qhIy — Carla ❁ (@shannonlada) September 6, 2026

La presentación tuvo un marcado componente latino y puertorriqueño. Bad Bunny se convirtió en el primer solista latino en encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, mientras que la presentación también fue la primera de este espacio realizada casi en su totalidad en español.

El programa registró 128,2 millones de espectadores en Estados Unidos a través de todas las plataformas, cifra que lo situó como el cuarto espectáculo de medio tiempo más visto de la historia.

Esto le podría interesar: ¡Cambio inesperado para Sean ‘Diddy’ Combs! Adelantan nuevamente la fecha en que saldría de prisión

La propuesta también recibió una amplia respuesta positiva de la crítica. Entre los aspectos destacados estuvieron la producción, la actuación y los elementos relacionados con la cultura puertorriqueña.

Los análisis de la presentación también señalaron sus referencias a la historia de Puerto Rico y la forma en que abordó conceptos como “América” y “estadounidense” desde una perspectiva que abarca al continente.

El nuevo logro para el artista

Los siete Emmy convierten a ‘The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny’ en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl con más premios Emmy hasta ahora.

Para Bad Bunny, el resultado representa además su primer Emmy, obtenido por una producción que alcanzó una audiencia histórica y que incorporó el español y elementos de la cultura puertorriqueña en uno de los escenarios televisivos de mayor alcance en Estados Unidos.

Los Emmy se entregan en diferentes ceremonias. Las categorías técnicas y de artes creativas fueron reconocidas durante el fin de semana del 5 y 6 de septiembre, mientras que las principales categorías de horario estelar serán premiadas el 14 de septiembre.