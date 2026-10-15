Resumen: Un video atribuido a Lucas Cândido registra una explosión en Járkov, Ucrania. Clarín, TV Azteca, Metrópoles y CNN Brasil difieren sobre el alojamiento y las lesiones. La fecha, el arma y el balance no están corroborados de manera independiente.

Un video atribuido al brasileño Lucas Cândido muestra una fuerte explosión junto al edificio donde se alojaba en Járkov, Ucrania, según las publicaciones de Clarín, TV Azteca Jalisco, Metrópoles y CNN Brasil. La grabación, difundida por esos medios entre el 13 y el 14 de octubre, registra el impacto desde el interior del inmueble y los momentos de tensión de sus ocupantes.

Las versiones periodísticas coinciden en identificar a Cândido como el autor del registro, pero difieren sobre el tipo de alojamiento, el número de personas presentes y las lesiones. Por ello, no es posible presentar como definitivo un balance de heridos ni afirmar que todos los brasileños resultaron ilesos.

Una explosión registrada desde adentro

Clarín presenta las imágenes como el momento en que un misil ruso impactó un hotel donde se hospedaban cinco voluntarios brasileños. TV Azteca Jalisco también habla de un hotel y atribuye la grabación al exparacaidista Lucas Cândido. La publicación mexicana reproduce un mensaje de la cuenta @AlertaMundoNews, que difundió el material en X.

CNN Brasil describe, en cambio, un apartamento dentro de un edificio en Kharkiv, otra forma de escribir el nombre de la ciudad. Ese medio identifica a Cândido como un exparacaidista militar que actúa como voluntario junto a las fuerzas ucranianas. Según su reporte, el impacto ocurrió muy cerca de él y dejó parcialmente destruido el lugar donde se encontraba con otros brasileños.

La identificación del arma y su procedencia corresponden a las versiones de esos medios. CNN utiliza la expresión «supuestamente ruso» para referirse al misil. El video, por sí solo, no permite establecer el modelo del proyectil, su punto de lanzamiento ni la responsabilidad del ataque.

El registro puede verse en el video difundido por Clarín. Crédito de grabación: Lucas Cândido, según las publicaciones consultadas.

Versiones diferentes sobre las lesiones

Mientras Clarín, TV Azteca Jalisco y CNN Brasil señalan que los cinco brasileños salieron ilesos, Metrópoles recoge un relato distinto. El medio brasileño indica que al menos dos compatriotas, identificados como Thiago y Gabriel, estaban en el apartamento y cita una publicación de Gabriel sobre lesiones entre sus compañeros.

«Mis compañeros están casi todos heridos, mi pierna está lastimada, pero estamos bien, gracias a Dios», escribió Gabriel, según Metrópoles, en una traducción del portugués. Esa declaración contradice la versión de ausencia de heridos y debe leerse como el testimonio reproducido por el medio, no como un diagnóstico médico verificado.

Tampoco deben trasladarse a este video los tres fallecidos mencionados en el titular de TV Azteca Jalisco. La propia nota los sitúa en otro edificio residencial. CNN advierte que no hay confirmación independiente de que el inmueble mostrado por los brasileños corresponda a los edificios reseñados en los reportes sobre ataques de comienzos de esta semana.

El contexto y lo que sigue sin confirmarse

CNN sitúa a Járkov en el nordeste de Ucrania y recuerda que la ciudad ha recibido ataques durante la guerra iniciada con la invasión rusa a gran escala de febrero de 2022. Aunque su nota ubica este registro el martes 13, la fecha exacta del episodio no está corroborada de manera independiente para esta información. La fecha de publicación de un video no demuestra por sí misma cuándo fue grabado.

El episodio circula después del anuncio de tregua energética reseñado por Minuto30 el 11 de octubre. Esa cobertura se refería a instalaciones energéticas y dejó pendientes las condiciones de aplicación. No equivale a una confirmación de alto el fuego general ni permite establecer una relación directa con la explosión del video.

En otra cobertura reciente sobre las consecuencias internacionales del conflicto, Minuto30 recogió una investigación europea sobre latinoamericanos reclutados para sabotajes. Se trata de un caso distinto, sin vínculo establecido con Cândido o sus compañeros, que muestra otra dimensión de la participación de personas de la región en escenarios asociados a la guerra.

Por ahora, el interés del registro está en la perspectiva de quien filmaba desde el inmueble. Los detalles sobre el arma, las lesiones y el lugar deben mantenerse atribuidos a sus fuentes, a la espera de información que permita resolver las diferencias entre las versiones publicadas.