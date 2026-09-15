«Agentes desechables» latinoamericanos: Colombianos reclutados por el Kremlin para hacer sabotajes

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Resumen: Una investigación de la Red de Periodismo de Investigación de la UER expuso una compleja estructura de sabotaje en Europa impulsada mediante "agentes desechables" de origen latinoamericano. Los reclutados, principalmente colombianos y cubanos, ejecutaban ataques a cambio de pagos concretos.

Minuto30.com .- Una investigación de la Red de Periodismo de Investigación de la UER expuso una compleja estructura de sabotaje en Europa impulsada mediante «agentes desechables» de origen latinoamericano. Los reclutados, principalmente colombianos y cubanos, ejecutaban ataques a cambio de pagos concretos.

Los reporteros de medios públicos europeos trazaron el recorrido de esta red entre Rusia, Colombia, España y otras naciones de Europa. Las acciones, que parecían incidentes aislados, respondían a una misma lógica operativa y a una cadena de intermediarios.

El método de los «agentes desechables»

El sistema se aprovechaba de la vulnerabilidad económica de los implicados, quienes buscaban trabajo o tenían experiencia militar.

El proceso de captación iniciaba con falsas ofertas de empleo publicadas en grupos de Facebook.

Las conversaciones pasaban posteriormente a chats privados en Telegram, donde recibían órdenes y pagos por tareas.

Si un ejecutor fallaba, era capturado o hacía demasiadas preguntas, la organización simplemente cortaba la comunicación y lo abandonaba.

Sabotajes y objetivos europeos

La investigación documentó múltiples operaciones en diferentes países:

Lituania: El 17 de septiembre de 2024, un español y un colomboespañol intentaron incendiar TVC Solutions, empresa que almacenaba equipos de análisis de espectro radioeléctrico para Ucrania valorados en 1,5 millones de euros. En enero de 2026, la Fiscalía lituana acusó a seis personas por este caso.

Polonia y República Checa: Un colombiano generó incendios en Varsovia y Radom en mayo de 2024. El mismo individuo fue condenado a ocho años de prisión por incendiar autobuses en Praga tras recibir un pago de 3.000 dólares.

Rumanía: Un exmilitar colombiano fue reclutado por un ciudadano cubano-ruso conocido con el alias de «Dios». Su objetivo era atentar contra instalaciones petrolíferas en Bragadiru por 3.000 euros, pero fue capturado y condenado a seis años de cárcel en junio de 2025.

España como centro logístico y el rastro digital

De acuerdo con un inspector jefe de la Policía Nacional, España funcionaba como una base logística donde residían varios intermediarios. Las autoridades detuvieron a cuatro personas en Barcelona, Zaragoza y Alicante, confirmando que individuos como un colomboespañol operaban como receptores de información y enlaces logísticos.

Aunque la red intentaba evitar el contacto físico, el uso de aplicaciones de mensajería, transferencias y reservas de hotel dejó una huella digital determinante para los investigadores. La Fiscalía lituana sostiene que el rastro estratégico conduce hacia Rusia y a personas vinculadas a la inteligencia militar GRU, aunque la cúpula que tomaba las decisiones sigue sin ser identificada en su totalidad.