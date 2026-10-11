Trump anuncia tregua energética: Rusia y Ucrania suspenderían ataques a sus instalaciones

Resumen: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Rusia y Ucrania acordaron suspender los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas. La declaración se produce en medio de las tensiones por las ofensivas ucranianas contra refinerías rusas y el aumento de los precios de los combustibles. Por su parte, Volodímir Zelenski manifestó al medio digital Axios que Ucrania está dispuesta a aceptar la tregua si Rusia también cumple el compromiso, aunque pidió claridad sobre cuándo entraría en vigor. Hasta el momento, no se han detallado las condiciones ni los mecanismos para garantizar el cumplimiento del acuerdo.

El presidente de Estados Unidos aseguró que ambos países acordaron detener los ataques contra sus instalaciones energéticas, en medio de las tensiones por las ofensivas contra refinerías rusas y el aumento de los precios de los combustibles.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este domingo 11 de octubre que Rusia y Ucrania habrían acordado suspender los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas. El mandatario dio a conocer la decisión a través de su red social Truth Social, aunque no explicó cómo se aplicaría la medida ni cuánto tiempo estaría vigente.

“Con efecto inmediato, se establece un alto el fuego en materia energética en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han dado su consentimiento. ¡No lo infrinjan!”, escribió Trump.

El anuncio se produce en medio de una escalada de ataques contra instalaciones relacionadas con el sector energético, cuyas consecuencias han generado preocupación por el suministro y los precios internacionales de los combustibles.

Sin embargo, el mensaje del mandatario estadounidense no incluyó detalles sobre las condiciones de la tregua ni los mecanismos para verificar su cumplimiento. Tampoco se aclaró si Trump sostuvo conversaciones previas con el presidente ruso, Vladímir Putin, o con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski.

Zelenski está dispuesto a aceptar la tregua energética

Tras el anuncio de Trump, Zelenski manifestó su disposición a respaldar la suspensión de los ataques, siempre que Rusia asuma el mismo compromiso.

En declaraciones al medio digital Axios, el presidente ucraniano aseguró que conoció la noticia con sorpresa y pidió aclaraciones sobre la fecha en que comenzaría a regir la medida.

“el anuncio de la tregua fue una noticia para mí. Pero si los rusos aceptan un cese al fuego energético, Ucrania estará de acuerdo. Si el presidente Trump la negoció con Putin, por favor, dígannos cuándo entra en vigor la tregua. Estamos preparados y la aceptaremos”, afirmó Zelenski.

La postura de Kiev deja abierta la posibilidad de una pausa en las ofensivas contra instalaciones energéticas. No obstante, su aplicación dependerá de las condiciones que se establezcan y de que ambas partes cumplan con lo anunciado.

Hasta el momento, no se han precisado los términos del acuerdo ni la manera en que se comprobaría que los dos países suspendan sus ataques.

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Las tensiones por los ataques a refinerías rusas

La declaración de Trump llegó un día después de que cuestionara las ofensivas ucranianas contra refinerías de petróleo en territorio ruso. El mandatario estadounidense criticó a Zelenski por autorizar esos ataques y afirmó que “ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente”.

“Le dijimos ‘puedes hacer lo que quieras con Rusia, pero no ataques las refinerías’”, aseguró Trump al referirse a las acciones de Ucrania.

El presidente estadounidense también acusó a Zelenski de estar creando “un problema mundial” que afecta a agricultores y ganaderos de Estados Unidos. Además, sostuvo que el mandatario ucraniano había rechazado en varias ocasiones acuerdos con Moscú para poner fin a la guerra.

Los ataques contra instalaciones petroleras han añadido presión al mercado energético internacional. Rusia tiene una participación importante en las exportaciones mundiales de diésel, por lo que las afectaciones a su infraestructura pueden repercutir en el suministro y el costo de este combustible.

A este panorama se suman las presiones sobre la oferta energética derivadas de la guerra de Irán, otro factor que ha contribuido al encarecimiento de los hidrocarburos.

Estados Unidos flexibiliza restricciones al diésel ruso

En medio de la preocupación por los precios de los combustibles, Trump anunció el viernes que Estados Unidos permitirá temporalmente operaciones rusas con diésel, sujetas a sanciones desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022. La autorización se extendería hasta abril y busca ayudar a contener el aumento de los precios internacionales.

La decisión fue criticada por Zelenski, en un contexto en el que Washington busca reducir las presiones sobre el mercado energético.

El encarecimiento de los hidrocarburos también representa un desafío político para la administración estadounidense, debido a sus efectos sobre los consumidores y la economía. La situación se presenta a menos de un mes de las elecciones legislativas, en las que el Partido Republicano se arriesga a perder su ajustada mayoría en ambas cámaras del Congreso.

Por ahora, el anuncio de Trump plantea la posibilidad de una pausa en los ataques contra instalaciones energéticas de Rusia y Ucrania. Sin embargo, mientras no se conozcan las condiciones concretas de la medida y su fecha de aplicación, sigue pendiente establecer cómo se desarrollará la tregua.