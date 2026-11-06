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Resumen: Japón donó dos millones de dólares a Colombia para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto: alimentación para unas 9.000 personas, la rehabilitación de 209 viviendas en Chocó y el fortalecimiento de la salud en cinco departamentos.

Japón dona 2 millones de dólares a Colombia para los afectados por el terremoto del 10 de agosto

El Gobierno de Japón donó dos millones de dólares a Colombia para apoyar la atención y la recuperación de las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que devastó el centro-occidente del país el pasado 10 de agosto, informaron este viernes fuentes oficiales.

«La asistencia permitirá brindar alimentación a aproximadamente 9.000 personas, rehabilitar 209 viviendas y fortalecer los servicios de salud en cinco departamentos del país», señaló la Cancillería colombiana en un comunicado.

¿Cómo se distribuirán los dos millones de dólares?

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, los recursos no llegarán directamente a las comunidades, sino que serán distribuidos a través de tres organizaciones internacionales:

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) recibió un millón de dólares para brindar asistencia alimentaria en los departamentos de Valle del Cauca y Chocó.

recibió un millón de dólares para brindar asistencia alimentaria en los departamentos de Valle del Cauca y Chocó. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ejecutará 500.000 dólares para rehabilitar 209 viviendas en Chocó.

ejecutará 500.000 dólares para rehabilitar 209 viviendas en Chocó. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en coordinación con la Cruz Roja Colombiana, destinará 500.000 dólares al fortalecimiento de los servicios de salud en Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Quindío.

«Este gesto representa mucho más que un aporte financiero. Es para nosotros una manifestación de amistad, de solidaridad y de compromiso con las personas que enfrentan las consecuencias de esta emergencia», afirmó la viceministra de Asuntos Multilaterales, Daniella Restrepo Duarte.

Por su parte, el embajador de Japón en Colombia, Shimizu Toru, destacó que los recursos contribuirán a recuperar las condiciones de vida de las familias afectadas, fortalecer la atención en salud y avanzar en la reconstrucción de comunidades más seguras y resilientes.

Balance del terremoto en Colombia

El balance oficial del sismo del 10 de agosto cifra en 335 fallecidos, 103 desaparecidos y 4.516 heridos en las regiones afectadas del centro-occidente del país.

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