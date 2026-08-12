Colombia queda de luto: Gobierno decreta tres días de duelo por víctimas del terremoto

Resumen: El Gobierno decretó tres días de duelo nacional por las víctimas del terremoto del 10 de agosto que golpeó varias regiones de Colombia.

El Gobierno nacional decretó tres días de duelo nacional en honor a las personas que fallecieron como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió diferentes regiones de Colombia el pasado 10 de agosto.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 1172 del 11 de agosto, firmado por el presidente Abelardo De La Espriella, y contempla que durante el periodo de duelo el Pabellón Nacional permanezca a media asta en los edificios públicos de todo el país.

La disposición también aplica para las embajadas y oficinas consulares de Colombia en el exterior, como muestra de respeto por las víctimas de la tragedia.

De acuerdo con los reportes de las autoridades citados en el decreto, hasta el momento se contabilizan más de 202 personas fallecidas, más de 1.600 heridas, 222 desaparecidas y 260 atrapadas como consecuencia del movimiento telúrico.

Mientras se mantiene el duelo nacional, organismos de socorro, rescatistas y ciudadanos continúan trabajando en las zonas afectadas para localizar y auxiliar a las personas que permanecen atrapadas entre los escombros.

Lea también: ¡Llegaron los Topos! Rescatistas mexicanos arribaron a Cali tras el terremoto

La declaratoria ocurre después de que el Gobierno de De La Espriella también anunciara medidas extraordinarias para enfrentar las consecuencias de la emergencia. Entre ellas se encuentra la declaratoria de desastre nacional y la emergencia económica y social, que permitirá al Ejecutivo adoptar disposiciones especiales para atender la crisis.

Colombia recibe apoyo internacional

En medio de la emergencia, el vicepresidente José Manuel Restrepo informó que diferentes organismos multilaterales han puesto a disposición de Colombia US$1.300 millones en cooperación para contribuir a la atención de la tragedia.

A esta oferta se suman los apoyos anunciados por gobiernos de Estados Unidos, Suecia, Turquía, Japón, México, Brasil y Ecuador, que han ofrecido recursos, asistencia humanitaria y equipos especializados para respaldar las labores de respuesta.

El Gobierno señaló que continuará coordinando la atención de las comunidades afectadas mientras avanzan las labores de rescate y recuperación en las regiones golpeadas por el terremoto.

Más noticias de Colombia