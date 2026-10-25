Resumen: El Deportivo Independiente Medellín confirmó el once titular de Luis Amaranto Perea para el clásico paisa ante Atlético Nacional, hoy a las 6:10 p. m. en el Atanasio Girardot. Simarra y Mena entran en la defensa, mientras Cataño y Varela quedan en el banco.

El DIM de Perea sale con Simarra y Mena de titulares en el clásico paisa ante Nacional

El Deportivo Independiente Medellín ya tiene definido su equipo para el clásico paisa. El técnico Luis Amaranto Perea confirmó la nómina titular que saldrá esta tarde al Atanasio Girardot para enfrentar a Atlético Nacional, en un partido que arranca a las 6:10 p. m. y que corresponde a la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-II.

El once del Poderoso estará conformado por Salvador Ichazo en el arco; Esneyder Mena, Luis Escorcia, Alfonso Simarra y Frank Fabra en la defensa; Didier Moreno y Halam Loboa en la contención; y Jhon Montaño, Agustín Martegani, Yony González y Carlos Lucumí en la zona ofensiva.

Las novedades en el once del DIM

La nómina confirmada trae cambios frente a lo que se manejaba como probable en las últimas horas. Algunos medios habían proyectado a Hayen Palacios y a Joaquín Varela en la zaga, pero finalmente Perea apostó por Mena y por Simarra, uno de los dos jugadores que regresaron a la lista de convocados. El otro fue Jeison Medina, que arranca desde el banco.

Varela quedó entre los suplentes y Daniel Cataño, que sí estaba en la convocatoria, también comenzará el partido en la banca.

Los suplentes

En el banco estarán Éder Chaux, Kevin Mantilla, Daniel Cataño, Baldomero Perlaza, Joaquín Varela, Diego Moreno, Gerónimo Mancilla, Kéiner Klinger y Jeison Medina. Juan Fernando Quintero no apareció en la lista de 20 convocados, y por eso no hará parte del partido.

Un clásico con la clasificación de por medio

El Medellín llega al encuentro con 23 puntos y con la necesidad de sumar para asegurar su presencia entre los ocho equipos que jugarán los cuadrangulares semifinales. Además, viene de perder 0-2 frente a Once Caldas, antes de visitar a su clásico rival.

Atlético Nacional, por su parte, llega con 29 puntos, prácticamente clasificado a la siguiente fase, tras vencer 3-0 a Deportivo Pasto el jueves. Antes había perdido 1-0 con Cúcuta Deportivo y, el pasado 14 de octubre, había eliminado al DIM de los cuartos de final de la Copa BetPlay con victoria 3-2.

Ese antecedente le da un sabor especial a este nuevo capítulo, pues se trata del segundo clásico entre ambos en menos de dos semanas y la hinchada roja espera una revancha inmediata en el mismo escenario donde quedó eliminada del torneo del Rey de Copas.

Así llega Nacional

El equipo de Lucas González tendrá el regreso de Alfredo Morelos, quien superó una lesión muscular y fue incluido entre los 20 convocados, junto con James Rodríguez. Ian Poveda y Marlos Moreno no figuran en la lista. Según las alineaciones probables que circulan, el verde formaría con Franco Armani; Andrés Román, Andrés Reyes, William Tesillo y Samuel Velásquez; Mateus Uribe y Jorman Campuzano; James Rodríguez, Elías Cabrera, Juan Manuel Rengifo y Alfredo Morelos. Esa formación aún no ha sido confirmada de forma oficial.

Árbitros y datos del partido

El encuentro será dirigido por Jonathan Ortiz, de Nariño, mientras que el VAR estará a cargo de Keiner Jiménez. El Atanasio Girardot, casa del conjunto verdolaga en esta ocasión, será el escenario del duelo que tiene en juego puntos importantes en la pelea por los cupos a los cuadrangulares.

Para el DIM, ganar en la casa del rival significaría no solo quedarse con el orgullo de la ciudad, sino también acercarse a la clasificación. Para Nacional, una victoria le permitiría mantenerse en la parte alta de la tabla y seguir sumando de cara a las fases finales del campeonato.

Con la nómina ya confirmada, la expectativa está en cómo responderá el equipo de Perea en un partido de alta tensión y de una rivalidad que, más allá de la tabla, siempre marca el semestre.

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