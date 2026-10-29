Resumen: Atlético Nacional confirmó el once titular para recibir a Santa Fe este jueves a las 8:30 p. m. en el Atanasio Girardot, por la fecha 5 de la Liga BetPlay: James Rodríguez será titular y Franco Armani irá al arco. Cardona está suspendido y Morelos y Uribe quedaron fuera por decisión técnica.

¡James Rodríguez va de arranque! El XI titular de Nacional para recibir a Santa Fe

Atlético Nacional confirmó este jueves su alineación titular para enfrentar a Independiente Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, en el compromiso pendiente de la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-II. El partido arrancará a las 8:30 de la noche y se podrá seguir por la señal de Win Sports+.

El técnico Lucas González mandó a la cancha un equipo con varias de sus figuras y con la noticia que esperaba la hinchada verdolaga: James Rodríguez será titular. El volante, identificado con el número 23, encabeza la zona de creación del equipo antioqueño para este duelo directo por la parte alta de la tabla.

Este es el once titular de Nacional contra Santa Fe

En el arco estará Franco Armani (34). La línea defensiva la conforman Andrés Reyes (15), William Tesillo (16), Andrés Román (6) y Samuel Velásquez (33).

En la zona de volantes jugarán Jorman Campuzano (21) y Felipe Marín (26), con Juan Manuel Rengifo (19), Elías Cabrera (22) y James Rodríguez (23) más adelantados. El ataque quedará en los pies de Andrés Sarmiento (29), uno de los goleadores de la campaña verdolaga.

De esta manera, el cuerpo técnico confirmó la titularidad de James, cuya presencia en el once inicial era una de las grandes expectativas de la noche en el Atanasio. El cucuteño tendrá la responsabilidad de generar el juego ofensivo del líder del campeonato frente a uno de sus perseguidores.

Los suplentes del verde paisa

En el banco de suplentes quedarán el arquero Luis Marquínez (25); los defensas César Haydar (4) y Milton Casco (20); los volantes Xavi Ríos (31), Juan Zapata (80), Simón Rojas (28) y Nicolás Rodríguez (13); y los delanteros José Escorcia (36) y Emanuel Benítez (32).

Llama la atención la presencia de los juveniles Escorcia, Benítez y Rojas entre las opciones de cambio, después de que los tres disputaran la Supercopa Juvenil contra Deportes Tolima. También está disponible Casco, quien deberá cuidarse de una amonestación, pues una tarjeta amarilla más lo dejaría por fuera del siguiente compromiso por acumulación.

Las bajas que tiene Nacional para este partido

El equipo antioqueño no podrá contar con Edwin Cardona, que cumple suspensión por acumulación de cinco tarjetas amarillas. Alfredo Morelos y Matheus Uribe quedaron por fuera de la convocatoria por decisión técnica, según reportes de medios deportivos, mientras Marlos Moreno, Ian Carlo Poveda y Néider Parra continúan sus procesos de recuperación, como lo confirmó el club. Kevin Parra tampoco aparece en la lista de citados.

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Un duelo directo por la punta del campeonato

Nacional llega a este compromiso como líder de la Liga BetPlay con 32 puntos, mientras Santa Fe es cuarto con 28 unidades. El equipo verdolaga buscará hacer respetar su casa y defender el liderato, de cara a los cuadrangulares finales.

El conjunto bogotano, dirigido por Pablo Repetto, viajó a Medellín con sus principales figuras, pese a que el próximo domingo disputará un partido definitivo contra Once Caldas por los cuartos de final de la Copa BetPlay. Entre sus filas estarán jugadores como Hugo Rodallega y Daniel Torres.

Los verdolagas llegan con la confianza en alto después de superar al Medellín en la fecha pasada del clásico antioqueño y buscarán sumar tres puntos que los mantengan firmes en el primer lugar de la tabla.

La hinchada antioqueña se prepara para acompañar al equipo en una noche clave, con la ilusión de ver a James desde el primer minuto y de afianzar el liderato antes de la fase final del campeonato.

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Fotos: Atlético Nacional