Resumen: James Rodríguez se disfrazó del Guasón, Edwin Cardona de vendedor de Vive 100 y Mateus Uribe de Blancanieves en la celebración de Halloween de Atlético Nacional.

James Rodríguez de Guasón y Uribe de Blancanieves: así fue el Halloween de los jugadores de Nacional

Minuto30.com .- El Halloween también se tomó el fútbol colombiano. Este 31 de octubre, los jugadores de Atlético Nacional dejaron por un momento la concentración y los entrenamientos para celebrar la tradicional ‘noche de brujas’ con una fiesta de disfraces en la sede deportiva de Guarne, donde las figuras del equipo verdolaga aparecieron caracterizadas con atuendos que sorprendieron a los hinchas y se volvieron tendencia en redes sociales.

La celebración se llevó a cabo antes de la concentración del plantel para el compromiso de este lunes frente a Atlético Bucaramanga, por la Liga BetPlay. El club compartió en su cuenta oficial de Instagram los particulares atuendos de sus jugadores, entre los que se destacaron James Rodríguez, Edwin Cardona y Mateus Uribe, quienes escogieron personajes muy diferentes entre sí.

James Rodríguez se convirtió en el Guasón

Uno de los disfraces que más llamó la atención fue el de James Rodríguez. El mediocampista cucuteño llegó a la sede deportiva caracterizado como el Joker, conocido en español como el Guasón, el archienemigo de Batman y uno de los villanos más icónicos del universo de los superhéroes.

Sin embargo, el ’10’ no escogió cualquier versión del personaje. Su caracterización estuvo inspirada en la interpretación de Jared Leto, quien le dio vida al villano en las películas ‘Escuadrón Suicida’ y ‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’.

En las imágenes compartidas por el club se ve a James con el cabello teñido de verde, el rostro pintado de blanco, la sonrisa roja alargada característica del personaje y los tatuajes en la frente y el cuello, además de una camisa blanca desabotonada, un pañoleta morada al cuello y una gruesa cadena plateada, muy fiel al estilo del Guasón de Jared Leto.

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Cardona de vendedor de Vive 100 y Uribe de Blancanieves

Edwin Cardona también se sumó a la celebración con una caracterización muy colombiana. El capitán de Atlético Nacional se disfrazó de vendedor de Vive 100, la popular bebida energizante que se vende en las calles y semáforos del país, y completó su atuendo con una peluca rubia y voluminosa, al mejor estilo de Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, ídolo histórico del fútbol nacional.

El mediocampista atraviesa un buen momento deportivo con el equipo antioqueño, en el que ha aportado goles y asistencias importantes para la campaña del líder.

Pero si de robarse miradas y comentarios se trata, el que se llevó todos los reflectores fue Mateus Uribe. El experimentado mediocampista dejó de lado los disfraces tradicionales de terror o superhéroes y apareció caracterizado como la princesa de Blancanieves, con vestido incluido, una canasta en la mano y una amplia sonrisa que provocó risas entre sus compañeros y seguidores.

La publicación del club no tardó en llenarse de reacciones. Los hinchas celebraron el sentido del humor de las figuras del plantel y el buen ambiente que se respira en el equipo en una de las mejores temporadas recientes del conjunto verdolaga, donde las bromas y la unión del grupo han sido parte de la fórmula del buen momento deportivo.

Nacional llega como líder de la Liga BetPlay

La celebración de Halloween se produjo en medio del gran presente deportivo del conjunto antioqueño. Atlético Nacional marcha en el primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay con 35 puntos, después de disputar 16 jornadas y de conseguir una importante victoria frente a Independiente Santa Fe.

Ahora, el equipo se prepara para visitar a Atlético Bucaramanga este lunes, en un compromiso clave para mantenerse en lo más alto de la tabla. Los jugadores aprovecharon la antesala de la concentración para compartir un momento diferente, mostrar su lado más divertido lejos de la cancha y cargar energías para el tramo final del campeonato, en el que el equipo paisa es uno de los principales candidatos al título.

Con disfraces, risas y liderato en la tabla, Atlético Nacional le demostró a sus hinchas que el buen fútbol también se disfruta fuera del terreno de juego, y que la unión del plantel va mucho más allá de los 90 minutos.

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