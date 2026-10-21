«Jamás imaginé que doliera tanto»: Andrea Serna despidió a Copito, su adorado gato

Resumen: Andrea Serna anunció en redes sociales la muerte de Copito, su gato, tras semanas de enfermedad. Recordó su llegada en pandemia, lo cariñoso que era y lo duro que fue darle la noticia a su hija. Miles de seguidores enviaron mensajes de apoyo.

«Jamás imaginé que la partida de un peludito doliera tanto». Con esa frase, la presentadora Andrea Serna confirmó a través de sus redes sociales la muerte de Copito, el gato que fue parte de su familia durante años y que, con el tiempo, también se ganó el cariño de miles de seguidores.

En un emotivo mensaje, acompañado de varias fotografías del felino, la comunicadora contó que «Copi», como lo llamaban en casa, murió después de una larga batalla contra una enfermedad que lo tuvo entrando y saliendo de la clínica veterinaria durante varias semanas.

«Copito, nuestro amado Copi, después de batallar durante mucho tiempo, se fue. Nos dejó un vacío enorme, pero, sobre todo, una profunda gratitud», escribió la presentadora, quien explicó que la pérdida ocurrió hace algún tiempo, pero que prefirieron vivir el duelo primero en familia antes de compartirlo públicamente.

«Pasó hace un tiempo, pero hay momentos que primero hay que transitar en familia… Sé que por aquí también lo querían mucho», agregó en su publicación, que en pocas horas acumuló decenas de miles de reacciones.

Llegó en plena pandemia y rompió todas las reglas

Andrea Serna recordó que Copito llegó a su hogar en plena pandemia, cuando era apenas un cachorro que necesitaba cuidados permanentes, y que desde el primer día se convirtió en el consentido de la casa.

«Llegó en plena pandemia a enseñarnos muchas cosas. Fue compañía, apapachos, juego… Era un bebé y sí, así tal cual lo cuidamos. Jamás olvidaré nuestras primeras noches arrullándolo y “caminándolo” para que aprendiera a dormir de corrido», relató.

La presentadora confesó, además, que las reglas que ella misma impuso duraron muy poco: «El día que llegue hay que poner reglas. No se puede subir a las camas», se dijo, pero apenas un par de horas después ya le estaba haciendo espacio entre las sábanas y las almohadas.

También derribó el mito de que los gatos son animales solitarios y ariscos: «De los gatos se dice que son solitarios, ariscos y que, entre menos gente, mejor. Pero Copi siempre estaba donde estábamos todos. Y en brazos, preferiblemente. Le decíamos: “Copi, no se puede estar cargado todo el día”, y él, apenas tocaba el piso, pedía más y más».

Lo más duro: contarle a su hija

De todo el proceso, la presentadora reveló que lo más difícil fue darle la noticia a su hija, después de semanas viendo al gato enfermo y en tratamiento.

«Contárselo a nuestra hija… Dios, qué duro. Fueron tantas semanas viéndolo enfermito, entrando y saliendo de la clínica, que, aun entre tantas lágrimas en casa, encontramos consuelo en pensar que, donde esté, ya no tiene molestias. Esa paz se la merece nuestro amado gatico», escribió.

La despedida de Andrea Serna conmovió a sus seguidores: en cuestión de horas la publicación superó los 27 mil “me gusta” y acumuló más de mil comentarios de apoyo, en los que fanáticos y conocidos compartieron sus propias experiencias con la pérdida de una mascota y enviaron mensajes de fuerza a la presentadora y su familia.

¿Quién es Andrea Serna?

Andrea Serna Salazar nació en Aranzazu, Caldas, el 18 de enero de 1977, y creció en Cali. Es una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana, con una trayectoria de más de dos décadas en la que ha estado al frente de espacios como Noticias RCN, El Factor X, Protagonistas de Nuestra Tele, The Wall y La Agencia.

Desde 2007 hace parte del Concurso Nacional de Belleza y en los últimos años se consolidó como la cara del reality Desafío, que condujo en sus temporadas Súper Regiones (2019) y The Box (2021, 2022 y 2023), además de su trabajo como locutora de radio y modelo.

Con su mensaje de despedida, la presentadora dejó ver una faceta íntima de su vida familiar y despidió a un compañero que, más allá de ser una mascota, se convirtió en parte fundamental de su hogar. «Jamás imaginé que la partida de un peludito doliera tanto», cerró.

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