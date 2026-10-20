Resumen: La actriz y cantante brasileña Lua Blanco, recordada por interpretar a Roberta Messi en la versión de ‘Rebelde’ de su país, falleció a los 39 años tras enfrentar un cáncer que mantuvo en privado. La noticia fue confirmada por su familia, que compartió un mensaje de despedida en redes sociales. Por su parte, Dulce María, quien interpretó a Roberta Pardo en la adaptación mexicana, lamentó su muerte y le dedicó unas emotivas palabras.

Falleció querida actriz de ‘Rebelde’ a los 39 años: su familia reveló la causa de su muerte

La artista, recordada por interpretar a Roberta Messi en la versión brasileña de la serie juvenil, mantuvo su enfermedad en privado. Dulce María, quien encarnó a Roberta Pardo en la adaptación mexicana, reaccionó a su fallecimiento con un mensaje de despedida.

La actriz y cantante Lua María Blanco falleció a los 39 años, según confirmó su familia el domingo 18 de octubre. Su participación en la producción brasileña de ‘Rebelde’ le permitió alcanzar reconocimiento entre el público juvenil y llegar a espectadores de distintos países de América Latina.

La noticia fue comunicada por su hermano, Daniel Blanco, a través de un mensaje en redes sociales, en el que expresó el dolor de sus seres queridos y recordó a la artista. La familia también destacó el acompañamiento que recibió durante los últimos meses de su vida, periodo en el que enfrentó una enfermedad que decidió mantener alejada de la exposición pública.

Además de su trabajo como actriz, Blanco desarrolló una carrera musical como cantante y compositora. También incursionó en la escritura y participó en diferentes proyectos artísticos, consolidando una trayectoria que fue más allá de la televisión.

¿De qué murió Lua Blanco?

La familia confirmó que la actriz enfrentó un cáncer durante los últimos meses de su vida. Según el comunicado, atravesó la enfermedad acompañada por sus familiares y amigos, mientras mantenía su situación médica fuera del foco público.

“Durante los últimos meses de su vida, luchó contra el cáncer, rodeada del amor de su familia y amigos, quienes la acompañaron toda su vida”, señalaron sus allegados en el mensaje de despedida.

En la misma comunicación, sus familiares hicieron referencia a las creencias religiosas de la artista y a la tranquilidad con la que, según expresaron, afrontó sus últimos momentos. “Falleció en paz, llena de amor y con la firme convicción de que iba directamente a las manos de Dios”, agregaron.

El comunicado no especificó qué tipo de cáncer padecía ni ofreció mayores detalles médicos sobre su diagnóstico. La familia centró su mensaje en despedir a Blanco y recordar el vínculo que mantenían con ella.

En otra parte de la publicación, su hermano expresó el deseo de que la memoria de la actriz permanezca entre quienes la conocieron: “Con mucha tristeza, les informamos del fallecimiento de nuestra amada hermana Lua Maria Blanco. Partió en paz, llena de amor y con la fe plena de que iba directamente a las manos de Dios. Permanecerá con nosotros para siempre, iluminándonos con su intensa luz eterna”.

El papel que la hizo conocida en ‘Rebelde’

Lua Blanco alcanzó reconocimiento por interpretar a Roberta Messi en la adaptación brasileña de ‘Rebelde’, una producción juvenil ambientada en una institución educativa que tuvo acogida entre los espectadores.

Su participación en la serie la vinculó con una historia que también tuvo una versión mexicana de gran popularidad. En esta última, el personaje de Roberta Pardo fue interpretado por Dulce María, cantante y actriz que posteriormente formó parte de RBD.

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Aunque ambas dieron vida a personajes equivalentes en sus respectivas adaptaciones, cada una desarrolló su carrera en su país. Blanco, además de su trabajo en televisión, exploró la música y la composición, así como otros espacios creativos.

La relación entre las dos producciones hizo que el fallecimiento de la brasileña también tuviera repercusión entre quienes recuerdan la historia de ‘Rebelde’ en sus distintas versiones.

Dulce María se despidió de la actriz brasileña

Tras conocer la noticia, Dulce María expresó su sorpresa y recordó que tuvo la oportunidad de conocer a Lua Blanco y grabar junto a ella. Su mensaje también estuvo dirigido a los familiares, amigos y seguidores que lamentan su fallecimiento.

“Completamente en shock, tuve la oportunidad de conocerla y grabar juntas”, escribió la mexicana, según recogió Rolling Stone Brasil.

En la misma publicación, envió un mensaje de apoyo a las personas cercanas a la actriz: “Lo siento muchísimo, pido a Dios que les dé fuerza y pronta resignación a sus familiares, amigos y fans».

La cantante cerró su despedida con unas palabras dirigidas a Blanco: “Vuela alto, Lua bonita”.

La reacción de Dulce María se sumó a las expresiones de pesar que surgieron tras conocerse la muerte de la artista, especialmente entre los seguidores de las dos versiones de ‘Rebelde’.

A sus 39 años, Lua Blanco deja una trayectoria ligada a la actuación, la música y la composición. Su interpretación de Roberta Messi permanece como uno de los trabajos más reconocidos de su carrera, mientras sus familiares y allegados afrontan su pérdida.