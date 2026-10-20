Resumen: La apertura de vuelos directos de la aerolínea Wingo entre Colombia y Montego Bay (con una duración de solo dos horas y media) ha consolidado a Jamaica como un destino estratégico y de fácil acceso para el turismo latinoamericano. Esta conectividad sin escalas se complementa con la reapertura y renovación total de los exclusivos hoteles Royalton Negril y Royalton Blue Waters, los cuales ofrecen instalaciones de lujo adaptadas tanto para familias como para adultos, gastronomía internacional y atención en español. Con esta alianza entre la aerolínea y el sector hotelero, la isla proyecta atraer a más viajeros de la región y alcanzar su meta de 8 millones de turistas para 2030, ofreciendo la inconfundible calidez y "buena vibra" caribeña.

Jamaica se consolida como el destino preferido del Caribe de la mano de Wingo y Royalton

Con la apertura y consolidación de directos y convenientes vuelos de la aerolínea Wingo que conectan a Colombia con Montego Bay en apenas dos horas y media, Jamaica se posiciona fuertemente como el punto de entrada oficial al Caribe para el público latinoamericano.

Esta mayor conectividad aérea abre la puerta para que los viajeros de la región disfruten de una experiencia de hospedaje de clase mundial en las exclusivas propiedades del complejo hotelero Royalton.

Un puente aéreo sin escalas y lleno de posibilidades

La llegada de Wingo marca un hito clave al eliminar las escalas intermedias. Como destaca Mario Dávalos, Gerente General de Royalton Negril, contar con vuelos directos desde ciudades como Medellín o Bogotá facilita que las familias y turistas latinos conozcan las paradisíacas bahías y la vibrante cultura jamaiquina.

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«Ahora el viaje es mucho más cómodo y rápido. Jamaica tiene la meta de alcanzar 8 millones de turistas para 2030, y el mercado latinoamericano es fundamental para lograrlo. Nuestra cultura es alegre, hospitalaria y de buena vibra; nos vamos a complementar muy bien con el turismo colombiano», señaló Dávalos.

Resiliencia, renovación y lujo frente al mar

La industria turística de la isla ha demostrado una notable capacidad de superación tras los retos climáticos pasados. Ambas propiedades de Royalton han reabierto sus puertas completamente renovadas, operando con sus inventarios y servicios al 100% para brindar un estándar inigualable de hospitalidad.

Royalton Negril: Ubicado frente a la famosa y mundialmente aclamada Seven Mile Beach, el complejo ofrece tres conceptos adaptados a cada tipo de viajero: la zona familiar Royalton Negril, el espacio exclusivo para adultos Hideaway, y la alternativa de concepto natural Grand Lido. Además de sus amplias instalaciones, destaca por la cercanía con la vida nocturna, oferta gastronómica y excursiones en catamarán, esnórquel o pesca.

Royalton Blue Waters (Montego Bay): Situado a solo 35-40 kilómetros de la histórica ciudad de Montego Bay, Valerio Lanzarotti, Director General del complejo, resaltó la remodelación total de las instalaciones. Cuentan con 578 habitaciones distribuidas entre la sección familiar y Hideaway (solo adultos), que van desde las codiciadas Swim-Out Suites hasta las lujosas Chairman Suites con acceso directo a la playa o vistas espectaculares al océano.

Gastronomía internacional y calidez que enamora

Parte del compromiso de la marca Royalton es ofrecer una experiencia completa sin barreras. Los complejos cuentan con una destacada oferta gastronómica de restaurantes a la carta, servicios room service 24 horas, gimnasios de última tecnología y un equipo altamente capacitado para atender en español.

«Contamos con un equipo calificado y un toque internacional listo para atender todas las exigencias de nuestros huéspedes. Más de 1.000 empleados han regresado con entusiasmo para brindar la mejor atención. Miren nuestra propiedad y no será difícil enamorarse; los estamos esperando con los brazos abiertos», concluyó Valerio Lanzarotti.

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Gracias al trabajo conjunto entre el sector hotelero local y la conectividad accesible de Wingo, Jamaica reconfirma que está más cerca y lista para recibir a los viajeros colombianos con su calidez, naturaleza y la inconfundible ‘buena vibra’ caribeña.

Jamaica se consolida como el destino preferido del Caribe para Latinoamérica de la mano de Wingo y Hoteles Royalton

Bueno… esto voló, en tan solo 19 minutos, nuestros viajeros llenaron dos vuelos con rumbo a #DestinoOculto3 Gracias a todos los que dijeron “me vuelo a lo desconocido” y se sumaron a esta aventura junto a @Familia_Corona y @oBoticario https://t.co/zv1JaKvffe — Wingo (@wingo) September 16, 2026