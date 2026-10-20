Resumen: El Ministerio de Salud compartió el caso de Filiberto Yepes, quien tras cinco años de espera obtuvo un diagnóstico de cáncer gracias a una resonancia a la que accedió por el Plan de Choque. La estrategia ya ha permitido que 110.040 pacientes accedan a procedimientos y registra 273.000 pacientes con entregas de medicamentos, aunque el Gobierno advierte que persisten retos estructurales en el sistema.

Esperó cinco años un diagnóstico: una resonancia cambió el panorama de Filiberto gracias al Plan de Choque

El Ministerio de Salud y Protección Social dio a conocer la historia de Filiberto Yepes, un paciente que esperó cinco años para saber qué estaba causando el dolor en su hombro. Hoy ya tiene un diagnóstico y puede iniciar tratamiento.

Según informó la entidad a través de sus canales oficiales, Filiberto es uno de los 110.040 pacientes que han accedido a procedimientos a través del Plan de Choque de la Salud, la estrategia del Gobierno nacional para resolver medicamentos y servicios pendientes en el sistema.

En su caso, una resonancia permitió identificar la causa del dolor: cáncer. El diagnóstico cambió el panorama. Terminó la incertidumbre y comenzó una ruta de atención para recibir el tratamiento que necesita.

¿Por qué importa resolver los procedimientos pendientes?

El caso de Filiberto muestra por qué resolver los procedimientos pendientes importa: un examen a tiempo puede significar detectar una enfermedad y empezar a tratarla.

La demora en pruebas diagnósticas como resonancias, tomografías o exámenes especializados es una de las quejas más frecuentes de los usuarios del sistema de salud en Colombia. Miles de pacientes esperan meses, e incluso años, por un procedimiento que puede definir el rumbo de su tratamiento y, en casos como este, cambiar por completo el pronóstico.

En enfermedades como el cáncer, la detección temprana es clave: un diagnóstico oportuno amplía las opciones de tratamiento y mejora las posibilidades de recuperación de los pacientes.

¿Qué es el Plan de Choque de la Salud?

El Plan de Choque fue puesto en marcha por el Gobierno nacional en septiembre pasado para enfrentar las dificultades del sistema de salud, con el propósito inicial de atender a más de un millón de colombianos que esperaban medicamentos, citas y procedimientos.

La estrategia, liderada por la ministra de Salud, Ana María Vesga, incluye un seguimiento semanal a las EPS, responsables de garantizar la entrega de medicamentos y la prestación de los servicios pendientes. La programación se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026.

Para la primera fase del plan, el Gobierno destinó cerca de medio billón de pesos, unos recursos que, según anunció en su momento, ya estaban asegurados.

Los resultados que reporta el Ministerio

El más reciente reporte del Plan de Choque, con corte al 5 de octubre, registra 273.000 pacientes con entregas de medicamentos, frente a los 177.000 del reporte anterior. Esto representa un incremento cercano a 96.000 personas en una semana de diferencia y un avance acumulado del 39,2 % de las unidades inicialmente reportadas como pendientes por las EPS.

En procedimientos, el seguimiento pasó de 120.586 a 168.422 servicios reportados como resueltos, es decir, 47.836 adicionales. Entre los avances se destacan los procedimientos asociados a cáncer, cuyo porcentaje de resolución pasó del 9 % al 15 %, y los relacionados con gestación, que aumentaron del 4 % al 7,6 %.

En la entrega de medicamentos también se registraron avances en patologías que requieren especial atención: enfermedades huérfanas pasaron del 33,3 % al 85,5 % de avance; diabetes, del 23,9 % al 49,9 %; asma, del 19 % al 58,1 %; enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), del 43,1 % al 62,1 %; cáncer, del 54,91 % al 57,2 %; trasplantes, del 58,31 % al 61,3 %; y gestación, del 74,4 % al 75,2 %.

El Ministerio continúa verificando la información reportada por las EPS, con el propósito de establecer que los procedimientos registrados como resueltos correspondan a servicios efectivamente prestados.

«Reglas claras, resultados verificables»

Con el lema «Reglas claras, resultados verificables», la cartera de salud ha insistido en que el plan busca dar respuestas concretas a los pacientes. Sin embargo, la ministra Vesga ha advertido que los resultados deben evaluarse con prudencia: aunque muestran avances, el sistema sigue enfrentando dificultades estructurales que no se solucionan únicamente con la entrega de medicamentos o la realización de procedimientos pendientes.

Entre los retos señalados están las barreras de acceso, los problemas en el suministro de medicamentos y las dificultades financieras que afectan la prestación de los servicios.

Para el Ministerio, uno de los principales desafíos es asegurar que los avances se mantengan y que las entregas permitan dar continuidad a los tratamientos, especialmente en personas cuya condición clínica puede agravarse por una interrupción.

Historias como la de Filiberto Yepes buscan ilustrar el impacto del plan en la vida de los pacientes: después de cinco años de espera, una sola prueba permitió pasar de la incertidumbre a una ruta de atención definida.

Lea también: De la Espriella agradece al Congreso por aprobar el presupuesto: «Colombia necesita el compromiso de todos»

También te puede interesar: Congreso aprobó el Presupuesto General de 2027: $634,95 billones tras una maratónica sesión