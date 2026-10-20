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Resumen: La 14.ª Fiesta de la Diversidad Cultural llega al Parque de los Deseos de Medellín el 24 y 25 de octubre con más de 30 actividades gratis, conciertos y talleres para niños.

¡Plan gratis para el fin de semana! Llega la Fiesta de la Diversidad Cultural al Parque de los Deseos

El Parque de los Deseos, en Aranjuez, recibirá este sábado 24 y domingo 25 de octubre la 14.ª Fiesta de la Diversidad Cultural, con más de 30 actividades gratuitas para niños, niñas y público en general. La programación irá desde las 10:00 a.m. hasta la medianoche ambos días.

Bajo el concepto «Infinitas formas de encontrarse», la Fiesta de la Diversidad Cultural busca reconocer la diversidad cultural como parte de la vida diaria de Medellín y abrir espacios para conocer otras historias, lenguas, tradiciones y formas de habitar la ciudad.

«Medellín es una ciudad donde se encuentran muchas historias, costumbres, saberes y formas de ver el mundo», afirmó la secretaria de Cultura Ciudadana, Verónica Suárez Restrepo, quien invitó a toda la ciudad a «encontrarnos y celebrar todo lo que somos».

Así será la programación

El sábado habrá una franja infantil en la que los niños podrán crear personajes, banderas, antifaces y materas a partir de sus gustos e identidades. También se hará «Pajareada sin barreras», un recorrido sensorial por el Jardín Botánico para conocer las aves de la ciudad.

Ese mismo día, el Metro de Medellín llevará un karaoke en lengua nativa para aprender palabras y saberes de las lenguas originarias. Además, habrá una muestra artesanal y experiencias culturales de cabildos indígenas de distintas regiones del país.

En la tarima estarán Natho Ramírez, con un concierto de vallenato; Song Chiribanda; DJ Clásico Herrera, y un tributo a Celia Cruz con la Fania All Stars y Antología de Maestros, a cargo de la Corporación Cultural Club La Sonora Matancera.

El domingo, los más pequeños disfrutarán de actividades como Hilos mágicos, Quitapesares, La ciudad que soñamos, ¡Así soy yo! y juegos tradicionales.

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La programación musical arrancará con prebandas y preorquestas de la Red de Músicas de Medellín. Luego se presentarán la Unión Latina, con La otra cara del arte; Bella Álvarez; El Parcero del Popular 8, con Agúzate, una obra que mezcla stand up comedy y salsa en vivo; Racini; Fusión Perreo, y PopCorn, con un concierto de rock.

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Ese día también funcionará un Escuchadero de la Alcaldía, que ofrecerá atención y orientación psicológica gratuita entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m. Allí, los asistentes podrán pedir el «Recetario de Cultura», una herramienta que vincula el arte, la lectura y la agenda cultural con el acompañamiento psicosocial.

Durante octubre, la Fiesta de la Diversidad Cultural ya había llegado a bibliotecas, escenarios culturales, estaciones del Metro y territorios como Moravia y El Picacho.

La agenda completa puede consultarse aquí y en las redes sociales @cultura.med.

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