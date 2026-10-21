Iván Ramiro Sosa regresa al WorldTour: firmó por dos temporadas con el EF Education-EasyPost

Resumen: Iván Ramiro Sosa fue anunciado como nuevo corredor del EF Education-EasyPost por dos temporadas (2027 y 2028), con lo que regresa al WorldTour tras dos años en el Equipo Kern Pharma. El escalador colombiano, de 28 años, llega tras un 2026 de resurgimiento: subcampeón nacional de ruta, una etapa y el segundo lugar general en el Tour de Turquía, y dos top 10 de etapa en la Vuelta a España, después de superar una cirugía en la arteria ilíaca. Será el segundo colombiano del equipo junto a Juan Felipe Rodríguez, en una escuadra que se rearma tras la salida de Richard Carapaz y que también sumó a Tao Geoghegan Hart y Emil Herzog.

El ciclismo colombiano recibió este martes una de las mejores noticias del año. El escalador Iván Ramiro Sosa, de 28 años, fue anunciado como nuevo corredor del EF Education-EasyPost, equipo de la máxima categoría del ciclismo mundial, con el que firmó contrato por dos temporadas: 2027 y 2028.

Regreso a la máxima categoría

Con esta firma, Sosa regresa al WorldTour tras dos temporadas compitiendo con el Equipo Kern Pharma, formación española de la segunda división que no continuará en el pelotón internacional a partir del próximo año. El corredor colombiano ya conoce lo que es competir en la élite: defendió los colores del Team Sky y luego del Ineos Grenadiers entre 2019 y 2021, y después vistió la camiseta del Movistar Team entre 2022 y 2024.

«Escuché cosas muy buenas del EF Education-EasyPost por parte de corredores del equipo. Hablan muy bien del equipo. Creo que me dieron la oportunidad, y me la seguirán dando, de volver y dar ese salto adelante. Trabajando junto con todos los que hacen parte del equipo, sé que vamos a lograr grandes cosas y que vamos a vivir muchos momentos felices, muchas victorias en el camino», señaló Sosa en el anuncio del equipo.

Un 2026 que lo devolvió a la élite

El fichaje corona una temporada de resurgimiento para el colombiano, quien en el 2025 debió ponerle fin antes de tiempo a su año deportivo para someterse a una cirugía en la arteria ilíaca. Su regreso no pudo ser mejor: arrancó el 2026 con el subcampeonato nacional de ruta en Colombia, y en abril confirmó su recuperación con una victoria de etapa en llegada en alto en el Tour de Turquía, carrera en la que además terminó segundo en la clasificación general.

A eso se sumaron un segundo puesto en la clásica Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes y una sólida actuación en la Vuelta a España, donde se metió en la fuga ganadora y terminó entre los diez primeros en dos etapas de alta montaña.

«Todo va cada vez mejor. Crezco más y más y me siento cada vez mejor. Estoy muy feliz porque tuve la oportunidad de ver cómo respondía mi cuerpo y me doy cuenta de que estoy bien. Me motiva mucho reincorporarme al WorldTour sabiendo que contaré con el apoyo del equipo y que juntos podremos mejorar y ganar carreras. Eso es lo que yo quiero y lo que el equipo también quiere», agregó el ciclista.

La confianza del equipo estadounidense

Jonathan Vaughters, fundador y director ejecutivo del EF Education-EasyPost, destacó las cualidades del colombiano para las etapas de alta montaña y su instinto para buscar oportunidades desde la fuga.

«Iván está camino de recuperar por primera vez en varios años toda su potencia. Será una gran ayuda para el equipo cuando compitamos en la alta montaña. Tiene la inteligencia suficiente para entrar en una fuga fuerte y también la capacidad para llegar hasta el desenlace. Lo vimos hacerlo dos veces en la Vuelta a España. Después de recuperarse de la operación de la arteria ilíaca, ha demostrado que está motivado para correr de forma agresiva en busca de victorias. Ese es el tipo de corredor que buscamos», afirmó Vaughters.

Segundo colombiano en la escuadra

Sosa será el segundo colombiano del EF Education-EasyPost, donde compartirá nómina con el joven Juan Felipe Rodríguez, de 22 años. El conjunto estadounidense se refuerza de cara al 2027 tras la salida de su líder, el ecuatoriano Richard Carapaz, y en los últimos días también había anunciado las llegadas del británico Tao Geoghegan Hart, campeón del Giro de Italia en 2020, y del alemán Emil Herzog.

En su palmarés, Sosa acumula los títulos de la Vuelta a Burgos, el Tour de Langkawi, el Tour de La Provence y la Vuelta a Asturias, además de varias victorias de etapa en esas mismas competencias. Con su llegada, el equipo rosa suma un escalador con experiencia en grandes vueltas para acompañar a sus líderes en la montaña y buscar sus propias opciones de triunfo.

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