Cae alias «Cristóbal Pérez», segundo cabecilla de la estructura Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia

Resumen: El presidente Abelardo De la Espriella anunció la captura en Caparrapí, Cundinamarca, de Wilmer Castillo Duarte, alias «Cristóbal Pérez», segundo cabecilla de la estructura Teófilo Forero, de la Segunda Marquetalia. El detenido llevaba nueve años en las disidencias de las Farc y es señalado de ordenar homicidios, secuestros y extorsiones en Huila y Caquetá. Las autoridades aún no informan los delitos que le imputarán.

El presidente Abelardo De la Espriella anunció este miércoles la captura de Wilmer Castillo Duarte, alias «Cristóbal Pérez», señalado como el segundo cabecilla de la estructura narcoterrorista Teófilo Forero, de la Segunda Marquetalia, la facción disidente de las Farc que lidera alias «Iván Márquez».

«¡Cae otro cabecilla narcoterrorista de la Segunda Marquetalia! En Caparrapí, Cundinamarca, nuestra Fuerza Pública capturó a Wilmer Castillo Duarte», escribió el jefe de Estado, quien aseguró que con este golpe se debilita la estructura de mando de esa organización criminal, sus finanzas ilegales y sus pretensiones de expansión territorial.

Foto: Redes Sociales

La captura en Caparrapí

La captura se produjo en una operación conjunta del Ejército y la Policía en Caparrapí, un municipio del occidente de Cundinamarca, lejos de las zonas donde, según la inteligencia militar, el señalado cabecilla ejercía el mando y el control de las comisiones armadas de la estructura.

La trayectoria de alias «Cristóbal Pérez»

De acuerdo con el perfil elaborado por las autoridades, alias «Cristóbal Pérez» llevaba nueve años vinculado a las estructuras armadas ilegales. Su trayectoria dentro de las disidencias comenzó a quedar documentada en 2020, cuando integraba una comisión armada de esa organización. Un año después, en 2021, ya había sido identificado como cabecilla de una de sus compañías y en 2024 figuraba como segundo cabecilla de la estructura.

Para 2025 había asumido el mando de la Segunda Marquetalia dentro de la estructura Teófilo Forero y este año escaló hasta ocupar el segundo lugar en la línea de mando de esa organización criminal.

Los organismos de inteligencia le atribuyen el control de comisiones armadas y de redes de financiación en corredores que conectan los departamentos de Huila y Caquetá. En esas zonas, según el Ejército, estaría relacionado con el cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos y agricultores, así como con acciones de intimidación contra organizaciones campesinas.

Alias «Cristóbal Pérez» es señalado, además, de ordenar homicidios, secuestros y extorsiones. También se le atribuye participación en el asesinato de tres personas en Florencia, Caquetá, y en la incineración de una ambulancia en el municipio de Hobo, Huila.

Uno de los señalamientos más delicados de su expediente tiene que ver con el crimen del exsenador Miguel Uribe Turbay. Según el documento de inteligencia militar, la estructura Teófilo Forero ha sido señalada de estar detrás de ese asesinato, cometido durante un acto público en Bogotá, aunque el perfil no establece una participación individual de Castillo Duarte en el atentado.

La estructura Teófilo Forero

La estructura en la que operaba el capturado cuenta, según el organigrama del Ejército, con 193 integrantes, distribuidos entre 108 hombres en armas y 85 miembros de redes de apoyo. En su línea de mando, Castillo Duarte aparecía como segundo cabecilla, solo por debajo del cabecilla principal de la organización.

Foto: Redes Sociales

«¡A los narcoterroristas los vamos a seguir cazando uno por uno!», sentenció el presidente De la Espriella, y agregó: «¡Que les quede claro! No habrá escondite ni refugio seguro para quienes asesinan, extorsionan y siembran el terror entre los colombianos».

Foto: Redes Sociales

Para el Ejército, la salida de alias «Cristóbal Pérez» representa la pérdida de uno de los responsables de coordinar las actividades operacionales y financieras de la Teófilo Forero. Las autoridades consideran que esta captura afecta la capacidad de la organización para ejecutar acciones relacionadas con extorsiones, homicidios y el control de corredores entre Huila y Caquetá.

La Segunda Marquetalia es la facción disidente de las extintas Farc que anunció su rearme en 2019, liderada por Luciano Marín Arango, alias «Iván Márquez», exnegociador del Acuerdo de Paz. Desde entonces, las autoridades la señalan de homicidios, secuestros, extorsiones y ataques contra la Fuerza Pública y la población civil en varios departamentos del país.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuáles serán los delitos que se le imputarán a Castillo Duarte ni las circunstancias específicas en las que fue ubicado y capturado en Caparrapí.

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