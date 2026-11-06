Juliana Guerrero se destapó tras el video de Petro: «No permitiré que se siga vulnerando mi dignidad»

Resumen: Juliana Guerrero se pronunció en X sobre el escándalo del video del expresidente Gustavo Petro con Deicy Jiménez. Negó tener relación con Jiménez, pidió respeto por su intimidad y recordó que ya asumió sus responsabilidades ante la justicia por el caso de los títulos falsos.

Juliana Guerrero, la joven que aceptó haber falsificado dos títulos para aspirar a la viceministra de Juventudes durante el gobierno Petro, rompió el silencio y se pronunció sobre el escándalo que sacude al país por el video en el que el expresidente Gustavo Petro besa a Deicy Jiménez.

En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, Guerrero aseguró que no tiene ninguna relación con Jiménez y pidió respeto por su intimidad, en medio de la tormenta política que rodea al exmandatario.

«No tengo ninguna relación con Deicy Jiménez ni conozco ni he escuchado sobre la instrumentalización de persona alguna para obtener favores sexuales. Espero que sea la justicia quien avance y aclare toda esta situación», escribió la joven.

Guerrero fue más allá y cuestionó que, por su cercanía política con Petro, se señale a las mujeres que pasaron por ese gobierno. «Es absolutamente reprochable que, por el simple hecho de yo haber tenido algún acercamiento político con el expresidente, se pretenda reducir a las mujeres, incluyéndome, a insinuaciones sobre nuestra vida sexual o presentarnos como instrumentos de intereses ajenos. Esa narrativa es profundamente irrespetuosa y desconoce nuestra autonomía», afirmó.

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«Tengo el corazón roto»: el desahogo de Juliana Guerrero

El pronunciamiento de Juliana Guerrero no es el primero que hace sobre su paso por la administración Petro. Días atrás, la joven ya había publicado un video con su versión de lo que vivió, en el que aseguró que fue víctima de una narrativa que la condenó socialmente sin escucharla.

«Dijeron que yo era una ladrona, cuando no presentaron ni una sola prueba. Crearon una narrativa sin escuchar mi versión y se creyeron jueces condenándome socialmente, cuando en materia judicial yo no tengo ningún inconveniente en ir y dar la cara», sostuvo en esa grabación.

En el mismo video, Guerrero negó haber conseguido sus cargos por favores. «Yo no tuve que seducir a ningún hombre para llegar hasta donde llegué y todo esto lo cuento porque yo no quiero provocar el odio. Ya guardé bastante silencio, resistí todas las calumnias que inventaron sobre mí y yo no pago con la misma moneda, pero creo que ya es suficiente para todos, para mí y para ustedes», expresó.

Visiblemente afectada, la joven confesó el desgaste que le ha dejado el escándalo: «Tengo el corazón roto y mi autoestima un poco destruida. A mí me humillaron, me hicieron sentir vergüenza de mí misma, me hicieron sentir que yo no tenía derecho a vivir, a salir y a sonreír».

¿De qué acusa Deicy Jiménez al expresidente Petro?

El escándalo que llevó a Juliana Guerrero a pronunciarse comenzó cuando Deicy Jiménez denunció, en una entrevista con la revista Semana publicada el 25 de octubre, una presunta red de cerca de 40 mujeres que habrían estado al servicio de Petro y que, según su relato, recibían contratos con el Estado a cambio de favores sexuales. Jiménez también sostuvo que se le solicitó transportar droga para el entonces presidente.

Tras la entrevista, y en medio de insultos e intimidaciones que denunció de sectores petristas, Jiménez publicó un video en el que se ve al expresidente besándola, con el que quiso respaldar su versión sobre la cercanía que tuvo con Petro.

El caso ya está en manos de la justicia: tanto la Corte Suprema de Justicia como la Fiscalía solicitaron a Jiménez presentar sus denuncias, pruebas y testimonios. La joven se presentó ante la Corte, ratificó su versión contra el exmandatario y entregó su teléfono celular como prueba. También acudió a la Fiscalía en calidad de testigo.

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El caso de los títulos falsos de Juliana Guerrero

El país conoció a Juliana Guerrero cuando Petro la presentó en un consejo de ministros. Tiempo después, la joven quedó en el centro del escándalo por los títulos fraudulentos que obtuvo de la Fundación Universitaria San José y con los que buscó ser nombrada viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad.

Guerrero se sometió a la justicia y, gracias a una negociación, cerró la investigación en su contra aceptando su responsabilidad. «Admito que realicé fraude procesal en la medida de actualizar mi hoja de vida en el Sigep (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público) y presenté los documentos al Ministerio de Igualdad para quedar con la posibilidad de aspirar al cargo de viceministra de Juventudes, su señoría», dijo en audiencia.

Su más reciente pronunciamiento llega en los mismos días en que Gabriela Muñoz, otra de las jóvenes relacionadas con el expresidente, anunció su distanciamiento del petrismo. «Yo, por mi parte, he asumido las responsabilidades que me corresponden, que bastante dolor me han causado, y no permitiré que se siga vulnerando mi dignidad e intimidad ni que se utilice mi vida privada para intentar atribuirme actos que no me corresponden», concluyó Guerrero.