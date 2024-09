Madrid, 4 dic (EFE).- Isabel Preysler, exmujer de Julio Iglesias y expareja de Mario Vargas Llosa, pasará estas Navidades en Miami acompañada por todos sus hijos y nietos y "rodeada de amor", aseguró este lunes durante la presentación del programa especial que ha grabado para Disney+ y que se estrenará mañana en esa plataforma.

"Amor de mis nietos tengo a tope", dijo la reina de la prensa rosa en España, quien asegura que se siente tranquila y "con mucha paz", cuando se cumple un año de su separación del premio nobel hispano-peruano.

'Isabel Preysler: Mi Navidad' es un especial de dos episodios en el que la celebridad muestra de cerca cómo vive esta época del año con su familia.

Durante el acto de presentación se proyectaron algunas de las piezas del programa. En una de ellas aparece desayunando y desvela que toma siempre lo mismo: agua caliente con lima, vitaminas, zumo de pomelo, kiwi, una pieza de pomelo, semillas de lino y, en ocasiones, "agua de Jamaica".

"Cuando me levanto no me gusta que empiecen a acribillarme con cosas hasta que acabo de desayunar", dijo Preysler en la presentación, aunque confesó que hace la excepción con sus nietos, que tienen "carta blanca" porque le alegran el día.

También explicó que necesita sus momentos de soledad, incluso cuando ha estado en pareja. "No siempre es fácil y hay parejas que no comprenden eso", precisó. Son momentos en los que se dedica a leer o a ver una serie y que a veces le gusta prepararse un whisky.

En el programa, Isabel Preysler abre las puertas de su casa para mostrar todos los preparativos navideños, con la ayuda de sus hijas Tamara Falcó y Ana Boyer y en contacto también con sus hijos ausentes, Chabeli, Julio José y Enrique Iglesias.

Cuenta con imágenes de archivo celebrando con ellos las navidades en el pasado que despiertan, confiesa, su lado nostálgico. De sus exmaridos el que tiene más protagonismo es el exministro de Economía en el Gobierno del socialista Felipe González Miguel Boyer, fallecido en 2014.

"La mayoría de las Navidades las hemos pasado con él, casi todas hasta que murió, pero incluso cuando estaba enfermo pudo disfrutar de las Navidades", señaló.

Isabel Preysler se casó en primeras nupcias con el reconocido cantante Julio Iglesias, de quien se separó en 1979.

Su segundo marido, antes de Boyer fue Carlos Falcó, marqués de Griñón, fallecido durante la pandemia de la covid-19.

