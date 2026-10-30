Invima pone la lupa a falsas Oreo: estas señales del empaque deben prender las alarmas

Foto: Evan-Amos / Wikimedia Commons (dominio público). Imagen de referencia de Oreo originales; no corresponde a las presentaciones fraudulentas.

Resumen: El Invima advirtió sobre presentaciones fraudulentas de OREO-Trozos de galleta medianos, OREO-Trozos de galleta pequeños y OREO-Pequeña, no reconocidas por Mondelez Colombia. El anexo oficial compara empaques originales de cuatro kilogramos con bolsas fraudulentas de seis kilogramos y detalla diferencias de etiquetas, ingredientes, sellos, lote y vencimiento. La entidad pidió evitar su compra y reportar su venta.

El Invima encendió una alerta por productos que están llegando al mercado colombiano con el nombre de Oreo, pero que presentan señales que los consumidores deben revisar antes de comprarlos. La advertencia se concentra en presentaciones fraudulentas de tres referencias, identificadas después de que Mondelez Colombia S.A.S. informara que no las reconoce como originales.

La diferencia es importante: no se trata de una advertencia general contra todas las galletas originales de la marca. El llamado apunta a productos que utilizan esas denominaciones y cuyos empaques, etiquetas y características no coinciden con los artículos legítimos. La autoridad sanitaria pidió evitar su compra y reportar los lugares donde se estén distribuyendo.

¿Cuáles son las referencias que señala el Invima?

Los nombres incluidos en la advertencia son «OREO-Trozos de galleta medianos», «OREO-Trozos de galleta pequeños» y «OREO-Pequeña». La empresa importadora alertó sobre presentaciones fraudulentas que circulan con esas denominaciones, por lo que el nombre comercial, por sí solo, no permite establecer que una bolsa sea original.

El anexo oficial presenta una comparación que ayuda a reconocerlas. En las imágenes del documento, los productos originales vienen en empaque laminado metalizado y presentación de cuatro kilogramos. Los fraudulentos aparecen en bolsas plásticas blancas de seis kilogramos, una diferencia visible que debe llamar la atención de compradores y comerciantes.

También cambia la forma de presentar la información. En el original, la etiqueta está impresa sobre el material del empaque e identifica las variedades y las porciones. En el producto fraudulento se observa una etiqueta sobrepuesta, con tabla nutricional, código de barras, una bandera de Colombia dentro de un logo circular y una franja azul.

Lea también: Halloween en Medellín: 540 uniformados y 450 motocicletas cuidarán el fin de semana

Foto: Invima. Comparación de productos originales y fraudulentos del anexo oficial.

Los detalles del empaque que no conviene pasar por alto

El Invima explica que el rotulado original identifica a Mondelez Perú S.A. como fabricante y a Mondelez Colombia S.A.S. como importador. Además, incluye la autorización de comercialización NSA-004136-2017 y un teléfono de atención al consumidor. La presentación fraudulenta comparada no informa importador, notificación sanitaria ni teléfono de atención.

Otra señal está en los sellos octogonales de advertencia. El documento muestra que los originales llevan los correspondientes a exceso de sodio, azúcares y grasas saturadas; los fraudulentos no los presentan. Asimismo, estos últimos no incluyen la lista completa de ingredientes ni la declaración de alérgenos que sí aparece en las referencias originales.

Las tablas nutricionales y la marcación también permiten contrastar los empaques. Según el anexo, las tablas de los productos originales tienen tres columnas, frente a las dos de los fraudulentos. En estos tampoco se identifica el sistema de marcado de lote y fecha de vencimiento que muestran los originales.

Finalmente, la comparación señala una diferencia en el aspecto de la galleta: el producto original tiene un tono café oscuro, mientras que el fraudulento exhibe una coloración más clara. La recomendación es revisar el conjunto de características y no quedarse únicamente con el logo o con el nombre de la bolsa.

Lea también: Metro de Bogotá responde por inundación en la estación temporal Flores

¿Qué hacer si encuentra estas presentaciones fraudulentas?

La autoridad pidió a las entidades territoriales de salud adelantar búsquedas para identificar estos productos y adoptar las medidas correspondientes. A los ciudadanos les solicitó abstenerse de adquirirlos e informar sobre los establecimientos o puntos donde encuentren su distribución o venta.

Los reportes pueden dirigirse al Invima a través del teléfono de Bogotá (601) 2425000, extensión 4500, o al correo alertas_alimentos@invima.gov.co. La advertencia sobre comercialización fraudulenta responde al incumplimiento de las disposiciones sanitarias aplicables a alimentos y bebidas.

En sus recomendaciones para Halloween, publicadas el 23 de octubre, el instituto recordó revisar fabricante, ingredientes, alérgenos, lote, vencimiento y autorización sanitaria, además de los datos del importador cuando corresponda. También aconsejó elegir empaques íntegros, limpios y sin señales de manipulación, una precaución que cobra importancia al comprar dulces y otros alimentos para compartir.