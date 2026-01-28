Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡El Tesoro se volvió un río! Motociclistas arrastrados y carros atrapados por inundación en El Poblado

La emergencia climática en la capital antioqueña no da tregua este miércoles 28 de enero. Tras los estragos reportados en las zonas bajas, la fuerza de la naturaleza se ensañó con el sector de El Tesoro, en el barrio El Poblado, donde un impresionante aguacero transformó las empinadas calles en caudalosos ríos.

La magnitud de la escorrentía fue tal que el sistema de alcantarillado se vio totalmente desbordado, generando escenas de pánico entre conductores y peatones.

Varios videos captados por ciudadanos muestran la angustia de los motociclistas, quienes lucharon contra la corriente para evitar que sus vehículos fueran arrastrados loma abajo.

El aguacero colapsó por completo la movilidad en las inmediaciones del centro comercial y las unidades residenciales cercanas, obligando a los automovilistas a detenerse. En varios puntos, el nivel del agua alcanzó tal altura que los andenes desaparecieron bajo el lodo y los residuos.

La situación en El Tesoro se suma a la caída de un gran árbol y un poste de luz en la Transversal Superior, consolidando una tarde crítica para la comuna 14.

Debido a que las lluvias persisten con intensidad, las autoridades de gestión del riesgo mantienen una vigilancia especial en este sector.

Peatones y trabajadores de la zona tuvieron que buscar refugio en locales comerciales mientras esperaban que el nivel de las aguas baje.

Desde la Secretaría de Movilidad de Medellín se reiteró el llamado a la prudencia, pidiendo a los ciudadanos no intentar cruzar corrientes de agua y buscar rutas alternas.

