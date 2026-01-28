Resumen: Un árbol cayó sobre una van y derribó un poste en la Transversal Superior de El Poblado (Medellín). No hay heridos, pero el sector está sin luz y el paso está cerrado.

¡Qué susto tan berraco! Un árbol gigante cayó sobre una van y dejó a media loma de El Poblado sin luz

La fuerte tormenta que azota a Medellín y al Valle de Aburrá este miércoles 28 de enero ha empezado a dejar estragos materiales. El incidente se registró en la Transversal Superior, justo al frente del concesionario RR Autos, donde un gigantesco árbol cayó debido a la fuerza de los vientos y la intensidad de las lluvias.

El árbol cayó pesadamente sobre una van que transitaba por el sector, la cual, por fortuna, se encontraba vacía en ese momento, evitando lo que pudo ser una tragedia con víctimas mortales.

La emergencia no terminó allí, pues el desplome del árbol arrastró consigo un poste de energía, lo que provocó un corte inmediato del fluido eléctrico en gran parte de este exclusivo sector de El Poblado.

Las autoridades de gestión del riesgo informaron que, debido a la magnitud del impacto y los cables de alta tensión esparcidos sobre el asfalto, no hay paso vehicular en ambos sentidos. Esta situación ha generado un colapso en la vía, obligando a los conductores a buscar rutas alternas como la Transversal Inferior o la Avenida El Poblado.

Hacia las 3:40 p.m., el SIATA reportó que las lluvias de moderada a alta intensidad persisten sobre el oriente de Medellín y Envigado.

Se espera que el temporal continúe por lo menos media hora más, lo que dificulta las labores de remoción de escombros. Por el momento, EPM indicó que: “Se presentó un imprevisto que afectó el servicio de energía, tras la caída de árbol de gran tamaño, en los sectores: Altos Del Poblado, Las Lomas, Las Palmas, Los Balsos y Los Naranjos, en la comuna 14 del distrito de Medellín. Nuestro equipo técnico está trabajando para restablecer el suministro en el menor tiempo posible”.

Desde la Secretaría de Movilidad se hizo un llamado urgente a evitar el tránsito por la Transversal Superior mientras se adelantan las labores de limpieza.

