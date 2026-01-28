Resumen: Jhon, señalado de asesinar a un carnicero en Caldas (Antioquia) y grabar el ataque, no aceptó cargos por homicidio agravado. Seguirá bajo custodia.

¡Se lavó las manos! El sicario que asesinó a carnicero en Caldas no aceptó cargos

El atroz crimen que estremeció al municipio de Caldas, Antioquia, el pasado 22 de enero, ha dado un nuevo giro en los estrados judiciales. La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Jhon, de 28 años, señalado como el autor material del asesinato de un carnicero en el barrio Olaya Herrera.

Pese al contundente material probatorio que incluye videos del ataque, el sicario decidió no aceptar los cargos imputados, manteniendo una postura de no allanamiento a la justicia frente a los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

La investigación reveló detalles escabrosos sobre la frialdad con la que se ejecutó el crimen. Según el ente acusador, el sujeto ingresó al establecimiento comercial y, sin mediar palabra, disparó contra la víctima de 42 años.

Un hallazgo clave de la Policía Judicial fue un teléfono celular que el agresor llevaba consigo, con el cual habría grabado su propia acción delictiva. Este video, sumado a las grabaciones de seguridad del local, constituye la pieza reina para buscar una condena ejemplar contra el investigado, quien fue reducido en el sitio por un valiente compañero de la víctima y posteriormente por la comunidad.

Le puede interesar: ¡Venezolano firmó preacuerdo! 18 años de cárcel por robar y matar a un joven que esperaba que abrieran el trabajo

Tras el crimen, la reacción ciudadana fue inmediata y violenta. El presunto sicario fue interceptado por testigos y vecinos, quienes lo golpearon contundentemente antes de entregarlo a la patrulla del cuadrante.

Debido a las lesiones sufridas durante el intento de linchamiento, el hombre debió ser trasladado a un centro hospitalario donde permaneció bajo estricta custodia.

En el procedimiento de captura, las autoridades incautaron una pistola 9 milímetros con 26 cartuchos, armamento de alta potencia que el sujeto utilizó para cegar la vida del trabajador en pleno mediodía.

Mientras el procesado se niega a reconocer su responsabilidad, las autoridades en el sur del Valle de Aburrá indagan los móviles del ataque. Entre las hipótesis se barajan posibles retaliaciones por extorsiones al sector comercio o temas de venganzas personales.

Más noticias de Caldas