¡Qué tristeza! Vecinos mataron a las mascotas de una enfermera que atiende pacientes con Covid-19

Verdaderamente triste es el ataque que sufrió una enfermera de Argentina, a quien sus vecinos decidieron asesinar sus mascotas, solo porque ella atiende pacientes con Covid- 19.

La mujer quien fue identificada como Daniela de 41 años, es enfermera en un sanatorio privado donde se atiende pacientes con coronavirus.

Según denunció, desde que inició la crisis por la pandemia en su país, recibió amenazas de sus vecinos, sin embargo, nunca pensó que podía ser real ya que toda la vida vivió en el mismo lugar y siempre ayudó a su comunidad.

“Toda la vida los ayudé, me llamaban a cualquier hora para que les tome la presión, para que les coloque inyecciones y siempre estuve dispuesta. Cuando empezó la cuarentena me encontré con un cartel diciéndome que me vaya porque iba a infectar a todo el barrio”, narró para medios locales.

Pese a que pensó que era una broma de mal gusto, sus vecinos decidieron envenenar a sus amadas mascotas, una perrita y un gato.

“La perra tenía 16 años y murió al instante. Al gato logré llevarlo (al veterinario), intentaron recomponerlo, pero no pudieron salvarlo”, contó con mucho dolor.

“Una estudia para ayudar a la gente y ahora, la verdad no te da ganas de hacerlo. Es muy doloroso lo que hicieron”, finalizó.