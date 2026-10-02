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    ¡De película! Policía frustra millonario fleteo a un adulto mayor y captura a dos delincuentes en Bogotá

    Un agente de la policía frustró un fleteo millonario contra un adulto mayor y logró la captura de dos asaltantes en Bogotá.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡De película! Policía frustra millonario fleteo a un adulto mayor y captura a dos delincuentes en Bogotá
    Foto de X @PoliciaBogota.
    ¡De película! Policía frustra millonario fleteo a un adulto mayor y captura a dos delincuentes en Bogotá

    Resumen: Conoce los detalles de cómo la policía frustró un fleteo de 30 millones de pesos a un adulto mayor y capturó a dos delincuentes en Teusaquillo.

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    Un nuevo intento de hurto bajo la modalidad de fleteo fue frustrado en las últimas horas en la localidad de Teusaquillo, específicamente en el sector de Salitre Greco en Bogotá, gracias a la oportuna reacción de un miembro de la policía que pasaba por la zona a bordo de un vehículo institucional.

    La víctima, un adulto mayor que acababa de retirar la suma de $30 millones de pesos de una entidad bancaria, fue interceptada en su trayecto hacia su vivienda por dos sujetos armados que se movilizaban en motocicleta con la intención de despojarlo del botín.

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    En las cámaras de seguridad del sector quedó registrado el momento en que los asaltantes intimidaron al ciudadano y lo persiguieron para arrebatarle el dinero, sin contar con que el uniformado se percataría de la situación e intervendría de inmediato para bloquearles el paso.

    Tras la alerta, el apoyo articulado de otras patrullas de vigilancia de la policía y la colaboración de la comunidad permitieron la captura en flagrancia de los dos presuntos delincuentes, a quienes se les incautaron dos armas traumáticas utilizadas para amedrentar a la víctima.

    Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan judicialmente por los delitos de hurto y porte ilegal de armas.

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    Las autoridades destacaron la importancia de la denuncia ciudadana y la rápida capacidad de respuesta de la policía para contrarrestar el accionar de las bandas dedicadas al fleteo en la capital del país.


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