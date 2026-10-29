¡Insólita tragedia! Un bebé de 12 días murió después de que un aguacate le cayera en la cabeza

Una tragedia que parece sacada de una película dejó en luto a una familia en Argentina. Un bebé de tan solo 12 días de nacido perdió la vida después de que un aguacate se desprendiera de un árbol y lo golpeara directamente en la cabeza, mientras estaba en brazos de su mamá a la entrada de un jardín infantil.

El hecho ocurrió hacia las 8:00 de la mañana en las afueras del Jardín de Infantes N.° 949, en la localidad de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Giuliana, la mamá del pequeño Lucas, había llegado hasta el lugar para dejar a su otro hijo, de cinco años, cuando la fruta cayó desde un árbol ubicado en la acera e impactó al recién nacido, que no tenía ni dos semanas de vida.

El golpe fue demoledor. Según contaron sus familiares a los medios argentinos, el bebé sufrió múltiples fracturas en el cráneo y severas hemorragias a causa del impacto. En medio de la desesperación, la mamá pidió ayuda a gritos, mientras docentes del jardín y otras personas que estaban en el sector intentaban auxiliarla.

La familia llamó de inmediato a los organismos de emergencia, pero denunció que la respuesta fue tardía y que la ambulancia no contaba con los insumos adecuados para atender a un recién nacido en estado crítico. Tras esperar cerca de 30 minutos, el papá del niño tomó una decisión desesperada: lo cargó y lo trasladó por sus propios medios hasta el Sanatorio de la Trinidad.

Allí, los médicos lo sometieron a una cirugía de urgencia para intentar salvarle la vida. El pequeño Lucas quedó internado en la unidad de cuidados intensivos, donde luchó durante varios días, pero la gravedad de las lesiones en su cabeza era demasiado grande. Finalmente, el pasado domingo, el bebé falleció.

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En medio del dolor, la mamá del menor reveló un detalle que indignó aún más a la comunidad: el jardín infantil ya había presentado varias solicitudes ante las autoridades municipales para que podaran e intervinieran los árboles del sector, pues antes ya se habían presentado otros incidentes con las ramas y los frutos.

Según indicó Giuliana, esos requerimientos llevaban radicados desde el año pasado en expedientes oficiales, sin que la Alcaldía diera una respuesta oportuna. Lo que más cuestionó la familia es que, apenas dos días después de la tragedia, los operarios del municipio sí llegaron a podar los árboles de la zona.

«Vinieron a podar ahora, cuando ya es tarde», fue el reclamo de los allegados, que exigen que se revisen todas las advertencias previas que se hicieron sobre el peligro que representaban esos árboles para los niños y las personas que transitan a diario por esa acera, sobre todo a la hora de entrada y salida de los jardines escolares.

El caso conmocionó a Quilmes y se volvió viral en redes sociales, donde miles de personas expresaron su solidaridad con la familia del pequeño Lucas y cuestionaron la falta de mantenimiento de los árboles en el espacio público. Muchos vecinos aseguraron que las quejas por el estado de los árboles son frecuentes en varios barrios de la localidad.

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Los especialistas recuerdan que la caída de frutos y ramas de gran tamaño desde árboles urbanos no es un riesgo menor. Un aguacate de gran peso, al caer desde varios metros de altura, puede generar un impacto considerable, especialmente sobre el cráneo de un recién nacido, cuyos huesos todavía están en formación y son extremadamente frágiles.

Por eso insisten en la importancia de la poda periódica y la revisión técnica de los árboles ubicados cerca de colegios, jardines infantiles, parques y otras zonas de alta circulación de personas, una tarea que corresponde a las administraciones municipales.

Mientras tanto, la familia del bebé se prepara para darle el último adiós en medio de un dolor inmenso y de la sensación de que esta muerte se pudo haber evitado si las autoridades hubieran atendido a tiempo las solicitudes de poda que el propio jardín infantil había radicado desde hacía más de un año.

Las autoridades municipales de Quilmes aún no se han pronunciado oficialmente sobre el caso ni sobre las acusaciones de negligencia que hacen los familiares del menor. La comunidad espera que la tragedia lleve a un plan serio de revisión de los árboles en todo el distrito.