Resumen: Lo que prometía ser una divertida transmisión en vivo terminó en caos total. El robot de Westcol se descontroló, lo golpeó en la cabeza, le rompió la cadena a Blessd y destruyó parte del set

¡Fuera de control! Robot humanoide desata el caos en vivo: mandó al piso a Westcol y enfureció a Blessd

Minuto30.com .- Una transmisión en vivo que pintaba para ser un espacio de música y risas terminó convirtiéndose en un caótico y viral escenario de destrucción. El protagonista de la jornada no fue el reconocido streamer antioqueño Westcol, ni su invitado, el cantante urbano Blessd, sino un robot humanoide que se salió completamente de control, repartiendo golpes y causando daños materiales a su paso.

El momento, que rápidamente fue capturado y replicado por miles de usuarios en redes sociales, mostró cómo la máquina pasó de ser una excentricidad tecnológica a una verdadera amenaza en el set. Antes del clímax del video, el robot ya venía anunciando su descontrol: le propinó un fuerte pisotón a Westcol, su propio dueño, y en medio de sus bruscos movimientos terminó reventándole una cadena al intérprete de Mírame, la cual fue calificada en tono de burla por los protagonistas como la «cadena de Temu».

El inesperado nocaut en la pista de baile

El caos llegó a su punto máximo cuando Blessd se dispuso a poner música para ambientar el espacio. «Todo animado», el robot inició una efusiva rutina de baile, pero al no medir su fuerza ni el espacio de sus brazos articulados, le propinó un contundente golpe en la cabeza a Westcol, quien salió volando y terminó tendido en el piso.

Ajeno a la tragedia de su compañero, Blessd se giró con toda la actitud para iniciar la «faena» de baile junto a la máquina. Fue en ese instante cuando el cantante urbano notó la repentina ausencia del creador de contenido en la toma. Al mirar hacia abajo y verlo sobándose la cabeza, no pudo contener las carcajadas y, en medio de la risa, le soltó la ya viral frase: «¿Te pegó?».

Daños en el escenario y un final tenso

Sin embargo, las risas iniciales se transformaron rápidamente en tensión. El androide continuó con sus erráticos y violentos movimientos, provocando daños evidentes en el mobiliario y la estructura del escenario, dejando a ambos anfitriones completamente callados y desconcertados ante la situación.

La «paliza» tecnológica y los destrozos en el set terminaron colmando la paciencia de Blessd. Según evidenció el cierre del clip viral, la actitud destructiva de la máquina finalmente «le sacó la piedra» al artista paisa, coronando una de las transmisiones más accidentadas, surrealistas y comentadas del año en la escena digital colombiana.

Acá el video que evidencia «el peligro» del robot humanoide