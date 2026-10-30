Inpec lamenta el asesinato de Luis Francisco Ramírez, dragoneante de la cárcel de Cali

Resumen: Resumen: El Inpec lamentó el asesinato del dragoneante Luis Francisco Ramírez, quien laboraba en la cárcel de Cali. La entidad rechazó el crimen, pidió a las autoridades esclarecer los hechos y garantizar justicia; las circunstancias del atentado aún se desconocen.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) lamentó este viernes el asesinato del dragoneante Luis Francisco Ramírez, quien laboraba en la cárcel de Cali, un nuevo hecho de violencia que enluta al sistema penitenciario colombiano.

«Desde el INPEC lamentamos profundamente el asesinato del Dg. Luis Francisco Ramírez, quien laboraba en la cárcel de Cali. Este crimen nos enluta y merece nuestro absoluto rechazo», expresó la entidad en un mensaje difundido en sus canales institucionales, acompañado de una fotografía del funcionario vistiendo su uniforme de custodia.

Hasta el momento no se conocen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el crimen. En su pronunciamiento, la entidad no precisó si el ataque se registró dentro o fuera del establecimiento carcelario, ni si el funcionario se encontraba cumpliendo su turno al momento de los hechos. Tampoco se han reportado capturas relacionadas con el caso.

En un segundo mensaje, el instituto hizo un llamado urgente a las autoridades: «La labor penitenciaria no puede seguir siendo blanco de amenazas y de la violencia. Hacemos un llamado a las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar justicia», señaló.

El asesinato del dragoneante Ramírez se suma a una serie de ataques contra funcionarios del Inpec registrados en los últimos meses en diferentes ciudades del país. De acuerdo con cifras conocidas en octubre del año pasado, en 2025 fueron asesinados 35 funcionarios de la entidad y se documentaron unas 250 amenazas contra guardianes y personal administrativo.

Cali ya había sido escenario de crímenes similares. En julio pasado fue asesinado Alexander Mejía, dragoneante adscrito a la cárcel de Villahermosa con cerca de 30 años de servicio, quien fue atacado frente a su vivienda en el barrio Nueva Floresta; en ese mismo atentado resultó herida su esposa. Meses antes, en octubre de 2025, otro dragoneante de la misma cárcel, Jimmy Flórez Salazar, de 50 años, fue acribillado en el barrio Los Conquistadores cuando salía de cumplir su turno.

La violencia contra el cuerpo de custodia tampoco se ha limitado al Valle del Cauca. En enero de este año fue atacado en Neiva el subdirector de la cárcel de esa ciudad, el teniente coronel retirado Renato Solano Osorio, quien falleció días después a causa de las heridas; en el mismo atentado murió el hijo de 11 años del director del penal. Por ese caso, esta semana las autoridades reportaron la captura de un presunto implicado. Minuto30 también ha registrado en las últimas semanas el asesinato de un guardián en Cúcuta y el de un dragoneante adscrito a la cárcel de Palogordo, en Santander, además de las denuncias de amenazas contra guardianes en Antioquia.

El gremio de los trabajadores penitenciarios ha denunciado de manera reiterada el recrudecimiento de los ataques contra sus afiliados y ha pedido al Gobierno nacional medidas concretas de protección, incluida la instalación de mesas de diálogo para atender la crisis de seguridad que atraviesa el cuerpo de custodia y vigilancia.

Tras la seguidilla de atentados registrada en octubre del año pasado, el Inpec llegó a declarar un día de luto institucional y convocó asambleas informativas en los establecimientos de reclusión del país para discutir la seguridad de sus servidores. Los dragoneantes son los funcionarios encargados de la guardia, la custodia y la vigilancia de las personas privadas de la libertad en las cárceles colombianas, una labor que los expone de manera constante a amenazas dentro y fuera de los centros de reclusión.

Por ahora, el caso del dragoneante Ramírez queda en manos de las autoridades, que deberán adelantar las investigaciones para establecer las circunstancias del crimen, identificar a los responsables y determinar si el ataque está relacionado con la labor que desempeñaba el funcionario en la cárcel de Cali.

Lea también: ¡Frente a su casa! Dragoneante del Inpec fue asesinado a tiros en Cali; su esposa resultó herida

También te puede interesar: Antioquia, en alerta por ataques contra guardianes del Inpec: denuncian asesinatos y amenazas