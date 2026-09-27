Escándalo en Cúcuta: Alcalde acepta la renuncia a Secretario de Seguridad implicado en atropellamiento a ciclistas

Resumen: De acuerdo con los reportes de las autoridades y las denuncias viralizadas a través de redes sociales, el accidente se registró en horas de la mañana sobre la avenida Demetrio Mendoza

Minuto30.com .- El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, aceptó este domingo la renuncia del secretario de Seguridad, Edwin Cardona, luego de que el ahora exfuncionario se viera involucrado en un grave accidente de tránsito que dejó a tres deportistas lesionados y desató una fuerte indignación ciudadana.

De acuerdo con los reportes de las autoridades y las denuncias viralizadas a través de redes sociales, el accidente se registró en horas de la mañana sobre la avenida Demetrio Mendoza. En el lugar, el vehículo conducido por el exsecretario arrolló a por lo menos tres ciclistas que transitaban por este corredor vial, causándoles diversas lesiones.

Presunta embriaguez e intento de fuga

La situación escaló rápidamente tras la difusión de videos en los que se observa a Cardona primero tratando de evadir su responsabilidad, refugiándose en el vehículo del choque, y luego tras intentar huir corriendo por entre los matorrales fue alcanzado por la policía y se escondió entre dos vehículos bajo la protección de los uniformados; quienes grababan los videos aclaraban que no lo querían linchar, solo grabar, pues la comunidad denunció que el exfuncionario presentaba un aparente estado de alicoramiento, hipótesis que quedó bajo investigación de las autoridades competentes.

Ante la inminente crisis por el comportamiento del encargado de la seguridad del municipio, Cardona presentó su dimisión de forma inmediata, la cual le fue aceptada mientras se adelantan las pesquisas legales y disciplinarias correspondientes para esclarecer su responsabilidad en el choque.

Exsecretario acusa a su esposa de ir manejando el carro

Un sorpresivo giro tomó el escándalo que involucra al exsecretario de Seguridad de Cúcuta, Edwin Cardona, luego de que el exfuncionario emitiera un comunicado oficial asegurando que él no iba al volante durante el accidente en la avenida Demetrio Mendoza.

Según su versión, la camioneta de su propiedad era conducida por su esposa, a quien las autoridades le habrían practicado las respectivas pruebas de tránsito. Aunque Cardona ratificó su renuncia, asumió su responsabilidad legal como dueño del vehículo y afirmó estar apersonado de la evolución médica de los tres ciclistas lesionados, su pronunciamiento no logró disipar las dudas de la ciudadanía.

La controversia se mantiene viva debido a que el comunicado omitió explicar los videos virales donde se le observa huyendo apresuradamente del lugar de los hechos, lo que ha generado un fuerte escepticismo sobre su relato mientras las autoridades de movilidad y colectivos ciclistas exigen celeridad en la recolección de pruebas técnicas para esclarecer la verdad detrás del siniestro.