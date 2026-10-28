Resumen: Un ciclista murió en el centro de Cali tras ser, al parecer, impactado por un bus articulado del MIO en la Calle 13 con Carrera 12. El hecho, reportado en redes sociales, ocurrió cerca del mediodía de este miércoles. Las autoridades aún no entregan reporte oficial ni la identidad de la víctima.

Reportan la muerte de un ciclista tras presunto arrollamiento de un bus articulado del MIO en el centro de Cali

Un fatal accidente de tránsito se registró en las últimas horas en el centro de Cali. De acuerdo con información que circula en redes sociales, un bus articulado del sistema de transporte masivo MIO habría impactado a un ciclista en la Calle 13 con Carrera 12, en el sector de San Nicolás, donde el hombre perdió la vida de manera inmediata.

El hecho ocurrió cerca del mediodía de este miércoles 28 de octubre. En las imágenes que circulan se observa el bus articulado detenido en el carril, varias unidades de la Policía Metropolitana de Cali custodiando la zona y el sector acordonado con cinta amarilla mientras se adelantan las primeras diligencias. Junto al vehículo quedó la bicicleta en la que se movilizaba la víctima.

Hasta el momento las autoridades no han entregado un reporte oficial sobre las circunstancias en las que se presentó el accidente ni sobre la identidad del ciclista fallecido. Tampoco se conoce si el conductor del articulado quedó a disposición de las autoridades o si el vehículo quedó inmovilizado para las investigaciones.

El punto donde ocurrió el hecho es uno de los corredores más transitados del centro de Cali. Por la Calle 13 circulan a diario miles de vehículos particulares, motocicletas, bicicletas y rutas del sistema MIO, por lo que el accidente generó trancones y desvíos en el sector mientras se adelantaba el levantamiento del cuerpo y se retiraban los vehículos involucrados.

De acuerdo con los reportes preliminares que circulan, el ciclista se movilizaba por el sector cuando habría sido impactado por el bus articulado. Testigos del hecho habrían alertado a las autoridades, que llegaron al sitio para acordonar la escena y regular el paso vehicular.

Este nuevo caso vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad de los ciclistas en Cali, una de las ciudades del país donde más personas usan la bicicleta como medio de transporte diario. Gremios de ciclistas y organizaciones de seguridad vial han insistido en los últimos meses en la necesidad de reforzar la infraestructura segura para los usuarios vulnerables de las vías, así como en el respeto de los carriles por parte de todos los actores viales.

El sistema MIO moviliza a diario a cientos de miles de pasajeros en Cali y sus buses articulados recorren las principales troncales de la ciudad. Accidentes que involucran vehículos del sistema masivo han generado en varias ocasiones debates sobre la operación, la velocidad y la convivencia con ciclistas y motociclistas en los corredores viales.

Las autoridades de tránsito de Cali han reiterado en semanas recientes llamados a la precaución tanto a conductores de vehículos pesados y de servicio público como a ciclistas y motociclistas, especialmente en los corredores del centro, donde se registra una alta congestión vehicular durante las horas del mediodía.

El caso se suma a la lista de siniestros viales que se han presentado durante octubre en las principales ciudades del país, varios de ellos con ciclistas y motociclistas como víctimas, lo que mantiene la preocupación de las autoridades y de la comunidad por la accidentalidad en las vías urbanas.

Mientras avanzan las investigaciones, el llamado de las autoridades es a respetar las normas de tránsito, mantener las distancias de seguridad y extremar las precauciones en los corredores donde conviven buses, vehículos particulares, motos y bicicletas.

Por lo pronto, se espera el pronunciamiento oficial de la Secretaría de Movilidad de Cali y de la Policía Metropolitana para conocer el reporte definitivo del hecho, la identidad de la víctima y el estado del conductor del bus articulado involucrado.

Cualquier información adicional sobre este caso podrá ser entregada por los ciudadanos a las autoridades de tránsito, que adelantarán las investigaciones para establecer la responsabilidad en este nuevo accidente fatal en las vías de la capital del Valle del Cauca.

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