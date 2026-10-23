Resumen: La Policía inmovilizó en Yarumal una motocicleta Yamaha que tenía alterados el motor, el chasis y la placa; el automotor quedó a disposición de la Fiscalía.

Inmovilizan en Yarumal una motocicleta con el motor, el chasis y la placa alterados

Foto: Policía Antioquia

Una motocicleta que tenía alterados sus sistemas de identificación fue inmovilizada por la Policía Nacional en Yarumal, municipio del norte de Antioquia, durante actividades de prevención, registro y control a personas y vehículos.

El procedimiento se registró el miércoles 21 de octubre de 2026, cerca de la 1:00 de la tarde, en el kilómetro 21+100 de la vía Llanos de Cuivá–Tarazá, en el sector Marianito, jurisdicción de ese municipio.

De acuerdo con el reporte de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, los uniformados verificaron una motocicleta Yamaha, línea FZN 250-A, modelo 2023, y establecieron que sus sistemas de identificación, correspondientes al motor, el chasis y la placa, presentaban alteraciones.

Ante el hallazgo, el automotor fue inmovilizado y el procedimiento se adelantó por el delito de falsedad marcaria, establecido en el artículo 285 del Código Penal.

La motocicleta quedó a disposición de la Fiscalía Seccional de Caucasia, autoridad que adelantará el proceso judicial correspondiente. Así lo informó el coronel Luis Fernando Serna Zapata, comandante del Departamento de Policía Antioquia.

¿En qué consiste el delito de falsedad marcaria?

El artículo 285 del Código Penal sanciona a quien use, reproduzca, imite, modifique o altere una marca registrada sin autorización, una conducta castigada con penas de prisión y multas.

En el caso de los vehículos, esta conducta suele presentarse mediante la alteración o regrabación de los números de motor, chasis o serie, una práctica conocida como remarcado, con la que se busca cambiar la identidad del automotor.

Cuando en un puesto de control las autoridades detectan que los números de identificación de un vehículo no coinciden con sus registros o presentan señales de manipulación, el automotor es inmovilizado y puesto a disposición de la Fiscalía, que determina su origen y las responsabilidades penales a las que haya lugar.

Controles permanentes en las vías de Antioquia

La vía Llanos de Cuivá–Tarazá, donde ocurrió este procedimiento, hace parte de los corredores que comunican el norte de Antioquia con el Bajo Cauca, una zona por la que transitan a diario miles de vehículos, motocicletas y vehículos de carga.

La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional mantiene actividades de prevención, registro y control en las principales vías del departamento, con las que busca prevenir el delito y verificar el estado legal de los automotores que circulan por Antioquia.

Este procedimiento en Yarumal se suma a otros adelantados por la misma unidad en los últimos días en distintos municipios del departamento, en los que han sido inmovilizadas o incautadas motocicletas con irregularidades en sus documentos o en sus sistemas de identificación.

¿Cómo evitar comprar un vehículo con alteraciones?

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía la importancia de verificar la documentación y el estado legal de los vehículos antes de comprarlos, especialmente cuando se trata de automotores usados.

Entre las recomendaciones están revisar que los números del motor y del chasis coincidan con los que figuran en la tarjeta de propiedad, consultar los antecedentes del automotor y desconfiar de ofertas con precios muy por debajo del valor comercial.

Comprar un vehículo remarcado no solo puede significar la pérdida de la inversión, sino que el comprador puede verse involucrado en investigaciones judiciales mientras las autoridades establecen el origen del automotor.

Los puestos de control como el instalado en el sector Marianito permiten detectar este tipo de irregularidades en las vías y evitar que vehículos con la identificación alterada sigan circulando por el departamento.

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