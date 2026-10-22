Resumen: Dos personas fueron asesinadas este jueves 22 de octubre en el Alto de Ventanas, en la vía entre Yarumal y Valdivia, Norte de Antioquia. Según información preliminar, viajaban en un bus de servicio público y fueron obligadas a descender antes de ser atacadas. Las autoridades adelantan el levantamiento de los cuerpos y aún no revelan la identidad de las víctimas ni el móvil del ataque. La zona es disputada por el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc.

Dos personas fueron asesinadas en la vía entre Yarumal y Valdivia, en el Norte de Antioquia

Dos personas fueron asesinadas este jueves 22 de octubre en la vía que comunica los municipios de Yarumal y Valdivia, a la altura del sector conocido como Alto de Ventanas, en el Norte de Antioquia.

De acuerdo con la información preliminar que circula en redes sociales, las víctimas se movilizaban en un bus de servicio público cuando fueron obligadas a descender del vehículo y atacadas por hombres armados.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las dos personas asesinadas y el móvil del ataque. A esta hora, las autoridades adelantan las labores de levantamiento de los cuerpos en el sitio de los hechos, mientras crece la preocupación entre los transportadores que recorren a diario este corredor vial.

El Alto de Ventanas es un sector montañoso de la carretera que une al Norte antioqueño con la vía Medellín-Costa Atlántica, uno de los corredores de movilidad más importantes del departamento, por el que transitan buses de servicio público, camiones de carga y vehículos particulares que van y vienen del Urabá y del Caribe colombiano.

Una zona disputada por grupos armados

El Norte de Antioquia es escenario de una disputa entre estructuras ilegales que se pelean el control de las rutas hacia la Costa Atlántica y el Urabá. En esa subregión tienen presencia el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc, que operan sobre todo en municipios como Yarumal, Valdivia, Angostura, Campamento y Carolina del Príncipe.

A comienzos de este mes, dos presuntos integrantes de la estructura 36, de las disidencias de las Farc, murieron en combates con la Fuerza Pública en zona rural de Yarumal, dentro de una ofensiva que también dejó en Valdivia la captura de alias Lobo, señalado integrante de esa organización.

Días después, en otro operativo de las autoridades, fue capturado alias Paco, señalado de tres homicidios y de liderar una estructura del Clan del Golfo en Antioquia.

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Esta misma carretera ya había sido blanco de ataques. En noviembre de 2025, un artefacto explosivo destruyó un tramo de la vía Medellín-Costa Atlántica, hecho que dejó durante días restringido el paso de viajeros y de carga entre el interior de Antioquia y la Costa. En el lugar fue hallado un elemento alusivo al ELN.

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La situación de orden público en el Norte de Antioquia ha encendido las alarmas de las comunidades en varias ocasiones. En Yarumal, por ejemplo, los habitantes del sector de la Loma de Ochali llegaron a solicitar la intervención militar por el terror que generan los grupos criminales que transitan por esa zona.

El ataque habría sido contra pasajeros de un bus

Lo ocurrido este jueves revive la alarma entre los habitantes y transportadores del Norte de Antioquia, porque el ataque habría sido cometido contra pasajeros de un vehículo de servicio público en plena carretera.

Según los reportes preliminares, los hombres armados obligaron a las dos víctimas a bajar del bus en el que se transportaban y allí mismo las atacaron. No se conoce información oficial sobre lo que pasó con los demás ocupantes del vehículo.

Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado de manera oficial sobre el hecho, sobre la identidad de las víctimas ni sobre el grupo al que responderían los presuntos responsables del doble homicidio.

La Policía y el Ejército mantienen presencia y operativos en el Norte de Antioquia, donde en las últimas semanas se han registrado combates, capturas y amenazas contra la comunidad por la disputa territorial de los grupos armados ilegales.

Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un reporte oficial con la identificación de las dos personas asesinadas y más detalles sobre este nuevo hecho de violencia en la vía entre Yarumal y Valdivia.

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Foto: redes sociales