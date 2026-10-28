Resumen: La Policía inmovilizó en la vía Porce–Yolombó, jurisdicción de Santo Domingo, una moto KTM por presuntas alteraciones en sus números de identificación. El vehículo quedó a disposición de la Fiscalía.

Inmovilizan en Santo Domingo una moto KTM por presunta alteración de sus números de identificación

En el sector Las Margaritas, sobre la vía Porce–Yolombó, en jurisdicción de Santo Domingo, Antioquia, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional inmovilizaron una motocicleta marca KTM por presuntas alteraciones en sus números de identificación.

Foto: Policía Antioquia

Cómo se dio el procedimiento

El hecho se registró durante actividades de prevención, registro y control vial que la Policía adelanta en la subregión del Nordeste antioqueño. Según el reporte, al revisar el vehículo los uniformados constataron alteraciones en los guarismos, es decir, en los números que identifican a la motocicleta.

Por esa razón se procedió a su inmovilización. La Policía indicó que el hecho encaja en el delito de falsedad marcaria, descrito en el artículo 285 del Código Penal.

Qué es la falsedad marcaria

El artículo 285 del Código Penal castiga a quien falsifica marcas, contraseñas, signos, firmas o rúbricas usados oficialmente para identificar o certificar un objeto. El mismo artículo prevé de forma expresa los casos en que la conducta recae sobre el sistema de identificación de un vehículo automotor, como ocurre con los números que van grabados en una motocicleta.

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Que la Policía hable de falsedad marcaria no es una decisión judicial. Será la Fiscalía la que adelante las diligencias y, de ser el caso, un juez quien determine si hubo o no responsabilidad.

Qué pasa con la motocicleta

El vehículo fue dejado a disposición de la Fiscalía 41 Local de Santo Domingo, que se encargará de las diligencias judiciales correspondientes. En el reporte no se informa si hubo una persona capturada, ni se dan datos sobre el propietario o quien la conducía, por lo que esa información no se incluye en esta nota.

El caso fue dado a conocer por el coronel Luis Fernando Serna Zapata, comandante del Departamento de Policía Antioquia.

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Datos del procedimiento