Resumen: Un hombre de 43 años fue capturado en flagrancia en el sector del parque principal de Santa Bárbara, Antioquia, por presuntamente hurtar elementos de un establecimiento comercial. Se recuperaron seis botellas de licor, un parlante, un soldador inversor y una pulidora, avaluados en 1.525.000 pesos.

¡Con las manos en la masa! Capturan en Santa Bárbara a un hombre por hurto en un establecimiento

En Santa Bárbara, Antioquia, uniformados de la patrulla del cuadrante lograron la captura en flagrancia de un hombre de 43 años, quien fue sorprendido cuando presuntamente hurtaba varios elementos de un establecimiento comercial ubicado en el sector del parque principal del municipio. El procedimiento terminó con la recuperación de seis botellas de licor, un parlante, un soldador inversor y una pulidora.

Foto: Policía Antioquia

Cómo se dio la captura

Según se conoció, el procedimiento se adelantó durante actividades de registro, control y prevención que los uniformados cumplían en vía pública, en el sector del parque principal de Santa Bárbara.

En medio de esas labores, los policías sorprendieron al hombre en flagrancia, es decir, cuando presuntamente cometía el hecho o inmediatamente después de cometerlo. Por ese motivo se procedió a su captura por el delito de hurto, el mismo que aparece señalado en el cartel que acompaña la fotografía del procedimiento: «Hurto, art. 239 C.P.», en referencia al artículo 239 del Código Penal.

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Lo que fue recuperado

En el procedimiento fueron recuperados varios elementos que, de acuerdo con el reporte, habían sido sustraídos del establecimiento comercial:

Seis botellas de licor de diferentes marcas

Un parlante de sonido

Un soldador inversor

Una pulidora

En total, los elementos recuperados fueron avaluados en 1.525.000 pesos. En la fotografía del procedimiento se aprecian las botellas de licor, un parlante de sonido de color negro, un soldador inversor de color naranja y una pulidora, dispuestos sobre una mesa junto a un cartel que indica el delito: hurto.

Qué sigue para el capturado

El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía Local 35 del municipio de Santa Bárbara, que adelantará el respectivo proceso judicial. Será esa instancia la que determine su situación jurídica y establezca su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen, ya que toda persona se presume inocente mientras no se demuestre lo contrario en un proceso judicial.

El caso fue dado a conocer por el coronel Luis Fernando Serna Zapata, comandante del Departamento de Policía Antioquia.

Captura no es condena

Que una persona sea capturada en flagrancia no significa que haya sido declarada culpable. Tras la captura, la persona debe ser presentada ante un juez de control de garantías dentro de las 36 horas siguientes, plazo que fija la ley y que la Corte Suprema de Justicia ha calificado como perentorio. Ese juez revisa si la captura fue legal; la responsabilidad penal solo se define en un juicio, con las garantías del debido proceso.

En este caso, el reporte indica que el hombre quedó a disposición de la Fiscalía Local 35 de Santa Bárbara. Las autoridades no informaron cargos adicionales ni antecedentes del capturado, y esos datos no se incluyen en esta nota.

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Clave de la captura