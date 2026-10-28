Resumen: Policía Nacional capturó en Segovia, por orden judicial, a un hombre de 30 años requerido por acceso carnal violento, hurto calificado y delitos de armas de fuego. Es una captura, no una condena.

Cae en Segovia un hombre de 30 años requerido por acceso carnal violento, hurto y delitos de armas

En Segovia, Antioquia, uniformados de la Policía Nacional capturaron por orden judicial a un hombre de 30 años, requerido por los delitos de acceso carnal violento, hurto calificado y agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Foto: Policía Antioquia

Cómo se dio la captura

El procedimiento se cumplió el lunes 26 de octubre de 2026, en el marco de la estrategia institucional Juntos por Antioquia. Según el reporte, los uniformados adelantaban labores de patrullaje, registro y control en el barrio El Hueso, parte alta, cuando se procedió a la captura de esta persona, a las 5:35 de la tarde.

La captura se hizo a solicitud de la Fiscalía 29 Seccional de El Plato, Magdalena, que requería al hombre por los delitos mencionados.

Qué significa una captura por orden judicial

A diferencia de una captura en flagrancia, que se produce cuando la persona es sorprendida en el hecho, la captura por orden judicial se cumple cuando un juez de control de garantías la ha ordenado previamente, a partir de los elementos que presenta la Fiscalía. Así lo describe el glosario de la Fiscalía General de la Nación: la orden es remitida a la Fiscalía para que la policía judicial realice la aprehensión física de la persona.

Esto no significa que el hombre haya sido declarado responsable. La responsabilidad penal solo se define en un juicio, con las garantías del debido proceso, y toda persona se presume inocente mientras no se demuestre lo contrario.

Lea también: Caen cuatro presuntos integrantes de El Mesa en Marinilla: les incautaron cocaína y marihuana

Qué sigue para el capturado

El hombre fue dejado a disposición de la autoridad judicial que lo solicitó, para que continúe el proceso correspondiente. En la información entregada por las autoridades no se detallan las circunstancias de los hechos por los que era requerido ni su fecha, y esos datos no se incluyen en esta nota.

El caso fue dado a conocer por el coronel Luis Fernando Serna Zapata, comandante del Departamento de Policía Antioquia.

También te puede interesar: Clan del Golfo en la mira: operativo en Amalfi dejó tres capturados y un revólver

Clave de la captura