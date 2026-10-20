Resumen: Dos casos independientes de hurtos en templos de Antioquia: en Belmira se llevaron imágenes y elementos del sagrario de una capilla veredal, y en Andes se habrían forzado alcancías de una parroquia, según el párroco. No hay capturas ni relación establecida entre los hechos.

Hurtos en templos de Antioquia: se llevaron imágenes sagradas en Belmira y forzaron alcancías en Andes

La comunidad de la vereda Playas, en Belmira, está consternada por el robo de imágenes religiosas y otros objetos de su capilla. En Andes, por su parte, se habrían registrado dos hurtos en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. Son dos casos distintos, en municipios de subregiones diferentes de Antioquia, y no hay información que los relacione.

Belmira: se llevaron imágenes y elementos del sagrario

Según la denuncia difundida por habitantes de la zona, el robo en la capilla de la vereda Playas ocurrió durante el fin de semana. Los delincuentes ingresaron al templo y se llevaron una imagen grande de Jesucristo, una figura de San Jacinto y elementos del sagrario del Santísimo Sacramento.

También desaparecieron las biblias grandes del templo, dos biblias que usa el párroco, jarrones para los arreglos florales y el bafle del sonido. Además, se llevaron un castillo inflable que pertenece al municipio y que estaba guardado en el lugar.

«Nuestra capilla es un lugar sagrado de oración y encuentro. Robar nuestros santos y los elementos destinados para el culto es herir profundamente el corazón de quienes amamos y servimos a nuestra iglesia», expresó la comunidad en su denuncia pública.

Los habitantes ofrecen una recompensa a quien entregue información que permita recuperar los objetos o identificar a los responsables. También hicieron un llamado a quienes hayan visto algo sospechoso en los últimos días para que lo informen a los encargados de la capilla o a las autoridades.

De acuerdo con los reportes conocidos, el caso ya fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional, que adelanta las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento no se reportan capturas ni se han dado a conocer posibles responsables.

Andes: alcancías forzadas en la parroquia

En Andes, medios locales informaron que «en los últimos días» se habrían registrado dos hurtos en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. Al parecer, personas habrían forzado dos alcancías ubicadas a la entrada del templo: una en la pared, debajo de la imagen de San Judas, y otra correspondiente al Señor de la Buena Esperanza.

Se presume que las habrían destruido con un elemento de hierro para llevarse el dinero que contenían. La información fue entregada por el párroco en una entrevista con el canal comunitario de Andes. No se conoce el monto que habría sido hurtado ni se ha divulgado una denuncia formal ni posibles responsables.

El sacerdote hizo un llamado a la comunidad a respetar y cuidar el templo. Pidió además a los padres de familia estar atentos al comportamiento de los menores que ingresan al lugar en patineta, sin el debido respeto por el espacio.

Qué se sabe hasta ahora

En Belmira, la información proviene de la denuncia pública de la comunidad y de los reportes que circularon en medios regionales; la fecha exacta del robo no ha sido precisada, pues se habla del pasado fin de semana. En Andes, el relato corresponde a lo contado por el párroco, que habla de hurtos recientes sin indicar días específicos. En ninguno de los dos casos se han divulgado detenidos, sospechosos ni avances oficiales de las investigaciones.

Preocupación en las comunidades religiosas

Los dos episodios generaron preocupación entre los feligreses, que piden mayor cuidado de los lugares de culto, sobre todo los de zonas rurales, donde con frecuencia no hay vigilancia permanente. Las comunidades insisten en que cualquier dato que ayude a ubicar los objetos sustraídos puede ser entregado a las autoridades o a los responsables de cada templo.

Minuto30 seguirá atento a cualquier avance en las investigaciones de ambos casos y a nuevos reportes de hurtos en iglesias y capillas del departamento.

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Foto: Imagen ilustrativa, no corresponde a los templos afectados.