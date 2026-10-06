Resumen: Una bebé de cinco meses permanece hospitalizada y con pronóstico reservado en Itagüí tras ingresar a una clínica con múltiples lesiones, entre ellas heridas en la cabeza, que según las autoridades habrían sido ocasionadas por su padre. El hombre, de 31 años, fue capturado y quedó a disposición de la Fiscalía por el presunto delito de tentativa de homicidio agravado. La Alcaldía activó una ruta de atención para la menor y su madre, con acompañamiento psicológico, jurídico y social.

¡Indignación en Itagüí! Bebé de 5 meses está en estado crítico tras presunta agresión de su padre

Una bebé de cinco meses permanece hospitalizada en Itagüí y con pronóstico reservado, luego de ingresar a una clínica con múltiples lesiones que, según las autoridades, habrían sido ocasionadas por su propio padre.

La menor presentó varias heridas, entre ellas lesiones en la cabeza que comprometieron seriamente su estado de salud. Debido a la gravedad de su condición, el personal médico realizó procedimientos para estabilizarla y actualmente continúa bajo atención especializada.

El padre fue capturado

El caso fue conocido por las autoridades tras una alerta que permitió la intervención de la Policía Nacional. En medio del procedimiento fue capturado un hombre de 31 años, señalado como el padre de la bebé.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde es investigado por el presunto delito de tentativa de homicidio agravado.

Esto le podría interesar: Grave accidente en la Avenida Regional: motocicleta quedó bajo las llantas de una tractomula a la altura de Toscana

Rafael Otálvaro, secretario de Seguridad de Itagüí, explicó que las autoridades acompañan el proceso judicial y se refirió a la gravedad de las lesiones sufridas por la menor.

«Nos encontramos en la Fiscalía General de la Nación, acompañando el proceso de judicialización de Daniel Toro, una persona de 31 años de edad, señalado de haber lesionado en múltiples ocasiones a su hija de 5 meses, quien se encuentra al borde de la muerte, con pronóstico reservado», dijo Otálvaro.

Activaron una ruta de atención

Ante el caso, la Alcaldía de Itagüí informó que activó la ruta integral de atención para la bebé y su madre. Esta contempla acompañamiento psicológico, jurídico y social, además de las acciones necesarias para garantizar el restablecimiento de los derechos de la menor.

La administración municipal también rechazó los hechos de violencia contra niños, niñas y adolescentes y pidió a la ciudadanía reportar oportunamente cualquier señal de maltrato.

Las autoridades recordaron que una denuncia a tiempo puede permitir la intervención ante situaciones que pongan en riesgo la vida o integridad de los menores.