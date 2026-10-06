Cámaras de seguridad en Itagüí frustran ataque en la glorieta Pilsen: dos capturados

Resumen: La rápida reacción policial, apoyada por el sistema de videovigilancia de Itagüí, permitió la captura de dos presuntos agresores tras atacar con arma blanca a una persona en la glorieta Pilsen.

Minuto30.com .- Un ataque violento al interior de un vehículo fue frustrado gracias a la rápida intervención de las autoridades y al robusto sistema de videovigilancia del municipio de Itagüí. Dos personas fueron capturadas tras ser señaladas de agredir con un arma cortopunzante a un ciudadano en el concurrido sector de la glorieta Pilsen.

La Alcaldía de Itagüí destacó que la articulación entre la tecnología de punta y la reacción inmediata de la Fuerza Pública fue determinante para evitar un desenlace fatal y lograr la aprehensión de los presuntos responsables.

Monitoreo en tiempo real: la clave del operativo

El incidente fue detectado oportunamente por los operadores de las cámaras de la Central de Monitoreo. Los equipos de seguridad identificaron movimientos inusuales y sospechosos que llamaron la atención al interior de un automóvil que acababa de ingresar al municipio.

De acuerdo con el reporte oficial entregado por las autoridades, el automotor provenía de la ciudad de Bello y transportaba a tres personas. Tras identificar la anomalía, la central activó de forma inmediata la alerta, desplegando a las unidades del cuadrante de la Policía Nacional hacia la glorieta Pilsen.

Atención a la víctima y judicialización

Al arribar al lugar de los hechos, los uniformados interceptaron el vehículo y se encontraron con una escena de violencia: uno de los ocupantes presentaba lesiones causadas por un arma cortopunzante. Los agentes procedieron con la captura en flagrancia de los otros dos sujetos que se encontraban en el carro, señalados como los agresores.

Durante el procedimiento, las autoridades reportaron las siguientes acciones:

Incautación del arma: En el sitio fue hallado y decomisado un cuchillo, el cual habría sido utilizado para perpetrar el ataque.

Asistencia médica: La persona lesionada fue auxiliada de inmediato y trasladada a un centro hospitalario cercano, donde a esta hora recibe atención médica.

Proceso judicial: Los dos capturados fueron entregados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará las investigaciones para esclarecer los móviles del ataque y definirá su situación jurídica.

A través de su comunicado de prensa, la administración municipal rechazó tajantemente estos actos de intolerancia generados por personas ajenas a la ciudad, reiterando que el municipio mantiene un monitoreo permanente para garantizar la tranquilidad de sus habitantes y actuar con contundencia ante cualquier alteración del orden público.