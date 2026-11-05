¡Indignación en el Chocó! Buscan a hombre señalado de abusar de una cerdita; exigen su captura

Resumen: - Un hombre habría abusado sexualmente de una cerdita en El Carmen de Atrato, Chocó; el video de una cámara de seguridad fue difundido por la Plataforma ALTO. - El señalado seguiría libre; la organización y la senadora Esmeralda Hernández exigen a las autoridades identificarlo y capturarlo. - La Ley 2627 de 2026, «No Más Zoofilia», castiga estos delitos con penas que pueden superar los ocho años de cárcel, sin excarcelación.

Una ola de indignación sacude al municipio de El Carmen de Atrato, en el Chocó, luego de que en los últimos días se difundiera en redes sociales un video de cámara de seguridad en el que un hombre habría abusado sexualmente de una cerdita. El presunto hecho fue puesto en evidencia por la Plataforma por los Animales ALTO, que exige a las autoridades identificar y capturar al señalado, quien hasta el momento seguiría libre.

Según la organización animalista, las imágenes, difundidas con censura para proteger la sensibilidad del público, habrían sido grabadas en un espacio con corrales del municipio. En ellas se observa a un sujeto que, al parecer, comete el aberrante acto contra el animal. La denuncia se conoció inicialmente el pasado 3 de noviembre y, desde entonces, la comunidad no ha dejado de reclamar justicia por lo ocurrido.

«Han pasado varios días desde la denuncia contra este criminal que abusó de una cerdita (y no se sabe de cuántos animales más), pero sigue libre como si nada… No hay respuesta por parte de las autoridades», señaló la Plataforma ALTO en su cuenta de X, en donde pidió a las autoridades del Chocó y a la Fiscalía General de la Nación «identificar cuanto antes al señalado e iniciar el proceso penal».

La organización, que impulsó junto a otras agrupaciones animalistas una norma contra estos crímenes, aseguró que «este es un delito grave y con impacto a toda la sociedad». Se trata de la Ley 2627 de 2026, conocida como «No Más Zoofilia», sancionada en agosto de este año, que creó el tipo penal de acceso carnal a animales y castiga estas conductas con penas de prisión que pueden superar los ocho años de cárcel. Además, los responsables no serían excarcelables.

De acuerdo con la norma, que modifica el Código Penal, la pena base estaría entre 48 y 55 meses de prisión, pero podría aumentar hasta 140 meses si se presentan agravantes, por ejemplo, que el abuso se cometa delante de un menor de edad, en un espacio público o que sea grabado con fines pornográficos. También contempla multas de hasta 50 salarios mínimos legales e inhabilidades para trabajar o tener contacto con animales, aplicables a veterinarios, cuidadores o paseadores que resulten responsables.

La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico y autora de la ley, se sumó al reclamo. A través de sus redes sociales, la congresista pidió «adelantar todas las acciones para dar con este criminal» y solicitó la intervención directa de la Gobernación del Chocó, la Alcaldía de El Carmen de Atrato, la Policía Nacional y la Fiscalía. Además, habría ofrecido confidencialidad a quienes entreguen información sobre el paradero del señalado.

La congresista ha insistido en que la zoofilia es un problema más frecuente de lo que se cree en el país. «Pasa de manera muy recurrente, casi que todas las semanas en este país: se viola al animal causándole la muerte; es grabada la violación para utilizarla con fines comerciales», denunció la senadora al momento de la sanción de la ley, al celebrar que por fin existiera un castigo ejemplar para quienes cometan este tipo de abusos.

En las redes sociales abundan los comentarios de rechazo contra el hombre que aparece en la grabación, cuya identidad aún no ha sido establecida oficialmente. Habitantes del municipio exigen una intervención inmediata de las instituciones y temen que el caso quede en la impunidad, como ha ocurrido con otras denuncias de maltrato animal que se viralizan y luego se olvidan.

El caso se perfila como uno de los primeros en poner a prueba la aplicación del nuevo marco legal contra la zoofilia en Colombia. Por ahora, la presión recae sobre las autoridades locales y nacionales para que actúen con celeridad y logren la captura del señalado, mientras la comunidad de El Carmen de Atrato sigue a la espera de respuestas.

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