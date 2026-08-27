Resumen: 'Luna', una perrita de raza Shih Tzu, no resistió la gravedad de sus lesiones tras cinco días de hospitalización. El alcalde del municipio pidió a la comunidad no tomar justicia por mano propia, mientras avanza la investigación.

Agresor de la perrita Luna, víctima de brutal abuso sexual en San Roque, podría ser juzgado por la ley «no más zoofilia»

Minuto30.com .- Un atroz caso de crueldad animal tiene consternada a la comunidad del municipio de San Roque y a los defensores de los derechos de los animales en Antioquia. Una perrita de raza Shih Tzu, llamada ‘Luna’, falleció en la tarde del miércoles 26 de agosto tras ser víctima de un caso de maltrato extremo y presunto abuso sexual.

La tragedia de este caso cobra una relevancia aún mayor a nivel nacional, ya que el deceso del animal se produjo exactamente el mismo día en que el Gobierno Nacional sancionó la nueva ley que castiga duramente estos vejámenes en el país.

El calvario de Luna

De acuerdo con las denuncias presentadas por su familia, la perrita fue hallada en un estado crítico de salud tras ser raptada, abusada y posteriormente abandonada. Debido a la gravedad de su estado, Luna fue trasladada de urgencia a un centro veterinario en el municipio de Barbosa.

El parte médico reveló la brutalidad del ataque: la perrita presentaba graves lesiones internas, una fractura en la columna vertebral, severas afectaciones en los intestinos y un sangrado activo. A pesar de los esfuerzos de los especialistas durante cinco días de hospitalización, el pequeño animal no logró resistir y falleció.

El llamado de la Alcaldía: «Luna merece justicia»

El repudiable crimen desató la furia de los habitantes de San Roque. Ante la creciente tensión social, el alcalde del municipio, Luis Alejandro Villegas Cano, emitió un contundente pronunciamiento a través de los canales oficiales de la administración, rechazando el acto y pidiendo calma a la población.

«Como alcalde, pero también como ciudadano y amante de nuestros animales, quiero expresar mi profunda indignación (…) Estos hechos no pueden ser normalizados, ignorados ni quedar en el olvido. Los animales sienten, sufren y merecen respeto», expresó el mandatario.

Villegas Cano confirmó que la Alcaldía ya se está articulando con las autoridades competentes para investigar el caso con rigor. Asimismo, hizo un llamado urgente para evitar acciones violentas: «No tomemos justicia por nuestra propia mano. La indignación que sentimos es legítima, pero debemos permitir que sean las autoridades las que adelanten la investigación». Además, invitó a quienes tengan información sobre el agresor a denunciar a través de los canales oficiales.

La nueva Ley «No más Zoofilia»

El atroz crimen contra Luna podría convertirse en uno de los primeros casos en ser juzgados bajo el nuevo y estricto marco legal colombiano. Paradójicamente, el mismo 26 de agosto de 2026, día en que Luna falleció, entró en vigencia la Ley 2627 de 2026.

Esta norma, conocida pedagógicamente como la ley «No más Zoofilia», modificó el Código Penal para tipificar de manera autónoma el delito de acceso carnal contra animales. El responsable de la muerte de Luna, una vez capturado y judicializado, se enfrentaría a:

Penas de prisión de entre 48 y 55 meses.

Multas económicas que oscilan entre los 30 y 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Inhabilidades y restricciones estrictas para adquirir, tener, cuidar o dar refugio a animales en el futuro.

Las autoridades continúan recolectando testimonios e indicios para dar con el paradero del responsable de este repudiable hecho que hoy enluta a Antioquia.

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