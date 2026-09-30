Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 3 - 6 3 - 6
Pico y Placa Medellín Jueves: 3 - 6 3 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    Denuncia ciudadana por presunto maltrato animal en Robledo: perrito amarrado, a la intemperie y sin alimento

    La comunidad pide atención inmediata a la mascota, para que se analice su situación actual

    Publicado por: SoloDuque

    Denuncia ciudadana por presunto maltrato animal en Robledo: perrito amarrado, a la intemperie y sin alimento

    Resumen: De acuerdo con el reporte ciudadano entregado, el perro se encuentra confinado en una terraza, expuesto al sol y al agua, sin acceso a alimento ni hidratación

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- Habitantes del sector de Robledo Fuente Clara, en Medellín, han denunciado públicamente un preocupante caso de maltrato animal, solicitando la intervención urgente de las autoridades para rescatar a un canino que se encuentra en aparente estado de abandono y sufrimiento.

    De acuerdo con el reporte ciudadano entregado, el perro se encuentra confinado en una terraza, expuesto al sol y al agua, sin acceso a alimento ni hidratación. Según la denuncia, el canino permanece amarrado con una soga que ya le ha causado la pérdida de pelaje y lesiones visibles en la cabeza.

    maltrato animal robledo

    Capturas de video

    El caso se registra en el barrio Robledo Fuente Clara.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    La comunidad solicita de manera pública la intervención inmediata de la Policía Ambiental, el Escuadrón Anticrueldad y la Alcaldía de Medellín para que asistan al lugar, realicen el rescate del animal y tomen las medidas legales correspondientes contra los responsables.

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    ¡El perfil oculto del crimen organizado en Medellín!

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.