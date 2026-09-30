Denuncia ciudadana por presunto maltrato animal en Robledo: perrito amarrado, a la intemperie y sin alimento

Resumen: De acuerdo con el reporte ciudadano entregado, el perro se encuentra confinado en una terraza, expuesto al sol y al agua, sin acceso a alimento ni hidratación
Minuto30.com .- Habitantes del sector de Robledo Fuente Clara, en Medellín, han denunciado públicamente un preocupante caso de maltrato animal, solicitando la intervención urgente de las autoridades para rescatar a un canino que se encuentra en aparente estado de abandono y sufrimiento.
De acuerdo con el reporte ciudadano entregado, el perro se encuentra confinado en una terraza, expuesto al sol y al agua, sin acceso a alimento ni hidratación. Según la denuncia, el canino permanece amarrado con una soga que ya le ha causado la pérdida de pelaje y lesiones visibles en la cabeza.
El caso se registra en el barrio Robledo Fuente Clara.
La comunidad solicita de manera pública la intervención inmediata de la Policía Ambiental, el Escuadrón Anticrueldad y la Alcaldía de Medellín para que asistan al lugar, realicen el rescate del animal y tomen las medidas legales correspondientes contra los responsables.
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