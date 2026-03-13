¡Por incumplidos! Gobierno Petro reactiva órdenes de captura contra «Chiquito Malo» y cúpula del Clan del Golfo

Resumen: La decisión tumba los beneficios otorgados en la víspera de Navidad de 2025 y pone nuevamente en la mira de la fuerza pública a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, y sus lugartenientes.

Minuto30.com .- El panorama de la “Paz Total” ha sufrido un drástico giro este viernes 13 de marzo. Mediante la Resolución OCCP 070, el Gobierno Nacional, bajo la firma del comisionado Otty Patiño, revocó formalmente la suspensión de las órdenes de captura que beneficiaban a los máximos cabecillas del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como el Clan del Golfo.

La decisión tumba los beneficios otorgados en la víspera de Navidad de 2025 y pone nuevamente en la mira de la fuerza pública a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, y sus lugartenientes.

El fracaso de Doha y las Zonas Temporales

El motivo principal de esta revocatoria es el incumplimiento de los compromisos adquiridos en las mesas de diálogo en Doha:

Los integrantes del grupo armado debían trasladarse a Zonas de Ubicación Temporal para iniciar un proceso de conversaciones sociojurídicas. Al cumplirse la fecha límite, el traslado masivo no se materializó, lo que llevó al Gobierno a declarar sin efectos la Resolución 274 de 2025.

La Policía Nacional y el Ejército tienen luz verde para reactivar operativos de asalto y captura contra estos objetivos de alto valor.

El misterioso fin de alias ‘Gonzalito’

Uno de los pocos casos documentados de cabecillas del Clan del Golfo que efectivamente iniciaron su tránsito hacia las zonas de ubicación temporal fue el de José Gonzalo Sánchez, alias ‘Gonzalito’. El pasado 1 de febrero, se conoció que el entonces segundo al mando de la estructura criminal moría ahogado cuando se desplazaba hacia uno de los puntos de concentración definidos en el marco de los acercamientos con el Gobierno Nacional.

El misterioso incidente ocurrió cuando la lancha en la que se movilizaba sufrió un volcamiento. Aunque los demás ocupantes cayeron al agua y lograron ponerse a salvo, Sánchez no consiguió salir a la superficie y perdió la vida por inmersión.

¿Este evento “fortuito” asustó a los demás?

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