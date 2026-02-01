¡Urgente! Alias «gonzalito», segundo del Clan del Golfo, habría muerto ahogado accidentalmente

Por alias Gonzalito se ofrecen hasta 500 millones de pesos. Foto de MinDefensa.

Minuto30.com .- Lo que no lograron años de operativos militares, parece haberlo sentenciado la naturaleza. Las autoridades judiciales y militares confirmaron este domingo el fallecimiento de José Gonzalo Sánchez, alias ‘Gonzalito’, uno de los máximos líderes de la estructura criminal del Clan del Golfo.

El deceso, que fue revelado inicialmente por el diario El Heraldo, ocurrió en zona rural del municipio de Tierralta, Córdoba, y según las primeras versiones, se debió a un infortunado accidente fluvial mientras el cabecilla se desplazaba por la región.

El río le cobró la vida en medio de acercamientos de paz

Álvaro Jiménez, jefe de la delegación del Gobierno en el proceso de diálogo con este grupo armado, confirmó la noticia, según revela el periódico El Heraldo y explicó las circunstancias del hecho:

“Murió en un desplazamiento que estaba haciendo, cruzando un río, y se volteó la embarcación donde estaba él, y murió ahogado”, detalló Jiménez, asegurando que todo apunta a un evento accidental.

Se presume que el cabecilla se dirigía hacia un punto de ubicación temporal en el marco de los acercamientos que el Clan del Golfo sostiene actualmente con el Gobierno Nacional. Tras el volcamiento de la lancha, sus ocupantes cayeron al agua, pero Sánchez no logró salir y perdió la vida por inmersión.

¿Quién era alias ‘Gonzalito’?

Para la inteligencia militar, ‘Gonzalito’ era una pieza clave y peligrosa dentro del engranaje criminal. Su importancia radicaba en los siguientes puntos:

Rango: Segundo al mando de la estructura global del Clan del Golfo.

Zona de influencia: Responsable del bloque con operaciones críticas en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Sucre.

Prontuario: Tenía órdenes de captura vigentes por delitos de homicidio, terrorismo, extorsión y tráfico de armas.

Perfil: Era considerado el sucesor natural en la línea de mando tras capturas previas de otros líderes.

Verificación en curso

A esta hora, tropas de la Séptima División del Ejército Nacional avanzan en labores de verificación para esclarecer los detalles del siniestro y de ser el caso ralizar la Inspección Técnica a cadáver bajo estrictas medidas de seguridad.