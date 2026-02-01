Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Urgente! Alias «gonzalito», segundo del Clan del Golfo, habría muerto ahogado accidentalmente

    Lo que no lograron años de operativos militares, parece haberlo sentenciado la naturaleza

    Publicado por: SoloDuque

    Por alias Gonzalito se ofrecen hasta 500 millones de pesos. Foto de MinDefensa.
    Por alias Gonzalito se ofrecen hasta 500 millones de pesos. Foto de MinDefensa.
    ¡Urgente! Alias «gonzalito», segundo del Clan del Golfo, habría muerto ahogado accidentalmente

    Resumen: El deceso, que fue revelado inicialmente por el diario El Heraldo, ocurrió en zona rural del municipio de Tierralta, Córdoba, y según las primeras versiones, se debió a un infortunado accidente fluvial mientras el cabecilla se desplazaba por la región.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Lo que no lograron años de operativos militares, parece haberlo sentenciado la naturaleza. Las autoridades judiciales y militares confirmaron este domingo el fallecimiento de José Gonzalo Sánchez, alias ‘Gonzalito’, uno de los máximos líderes de la estructura criminal del Clan del Golfo.

    El deceso, que fue revelado inicialmente por el diario El Heraldo, ocurrió en zona rural del municipio de Tierralta, Córdoba, y según las primeras versiones, se debió a un infortunado accidente fluvial mientras el cabecilla se desplazaba por la región.

    El río le cobró la vida en medio de acercamientos de paz

    Álvaro Jiménez, jefe de la delegación del Gobierno en el proceso de diálogo con este grupo armado, confirmó la noticia, según revela el periódico El Heraldo y explicó las circunstancias del hecho:

    “Murió en un desplazamiento que estaba haciendo, cruzando un río, y se volteó la embarcación donde estaba él, y murió ahogado”, detalló Jiménez, asegurando que todo apunta a un evento accidental.

    Se presume que el cabecilla se dirigía hacia un punto de ubicación temporal en el marco de los acercamientos que el Clan del Golfo sostiene actualmente con el Gobierno Nacional. Tras el volcamiento de la lancha, sus ocupantes cayeron al agua, pero Sánchez no logró salir y perdió la vida por inmersión.

    ¿Quién era alias ‘Gonzalito’?

    Para la inteligencia militar, ‘Gonzalito’ era una pieza clave y peligrosa dentro del engranaje criminal. Su importancia radicaba en los siguientes puntos:

    Rango: Segundo al mando de la estructura global del Clan del Golfo.

    Zona de influencia: Responsable del bloque con operaciones críticas en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Sucre.

    Prontuario: Tenía órdenes de captura vigentes por delitos de homicidio, terrorismo, extorsión y tráfico de armas.

    Perfil: Era considerado el sucesor natural en la línea de mando tras capturas previas de otros líderes.

    Verificación en curso

    A esta hora, tropas de la Séptima División del Ejército Nacional avanzan en labores de verificación para esclarecer los detalles del siniestro y de ser el caso ralizar la Inspección Técnica a cadáver bajo estrictas medidas de seguridad.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.