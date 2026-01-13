Corte Suprema avala extradición de alias ‘Chiquito Malo’ por narcotráfico internacional

Resumen: La Corte Suprema avaló la extradición de alias ‘Chiquito Malo’, señalado de coordinar envíos de cocaína a Estados Unidos como cabecilla del Clan del Golfo.

La Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable para la extradición de alias ‘Chiquito Malo’, solicitado por las autoridades de Estados Unidos por su presunta participación en narcotráfico internacional como integrante de alto rango del Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más poderosas del país.

De acuerdo con la solicitud formal presentada por Washington, el requerido habría desempeñado un rol estratégico dentro de la estructura criminal, coordinando durante más de una década el envío de grandes cargamentos de cocaína desde la costa norte de Colombia hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.

Para estas operaciones, la organización utilizaba lanchas rápidas y contenedores marítimos, según la acusación.

Las autoridades estadounidenses sostienen que alias ‘Chiquito Malo’ habría recibido pagos en dólares producto de la comercialización de la droga, lo que refuerza su presunta responsabilidad dentro de la red transnacional de tráfico de estupefacientes.

En su análisis, la Sala de Casación Penal concluyó que se cumplen todos los requisitos constitucionales y legales para conceder la extradición.

La Corte también señaló que, aunque alias ‘Chiquito Malo’ registra múltiples procesos penales activos en Colombia, entre ellos investigaciones por homicidio, desplazamiento forzado, extorsión y uso de menores de edad, ninguno ha culminado con una sentencia en firme que impida su entrega a la justicia de Estados Unidos.

Otro punto abordado por el alto tribunal fue la situación actual del requerido. La Corte confirmó que no ha sido capturado por las autoridades colombianas y que se encuentra en condición de prófugo, razón por la cual no fue posible realizar un cotejo dactiloscópico directo. No obstante, consideró que su identidad está plenamente acreditada con base en los documentos oficiales enviados por las autoridades de ambos países.

Con este concepto favorable, la decisión final sobre la extradición de alias Chiquito Malo queda ahora en manos del presidente Gustavo Petro, quien deberá evaluar el pronunciamiento de la Corte Suprema antes de autorizar o negar su entrega a Estados Unidos.

